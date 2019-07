Netanjahu: Jevrejska naselja ostaće zauvek na Zapadnoj obali

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obećao je da nijedna kuća jevrejskih naseljenika neće biti srušena dok je on na vlasti.



Netanjahu je to rekao nakon što je na osnovu njegovog plana data dozvola za izgradnju 700 novih palestinskih domova na okupiranoj Zapadnoj obali u delu koji je pod izraelskom kontrolom.



"Nijedno naselje, niti naseljenik neće biti iskorenjen. Ono što ovde radite je zauvek", rekao je izraelski lider obilazeći jevrejsko naselje Efrat.



On je rekao gradonačelniku Efrata Odedu Reviviju da će predložiti da se u Efratu izgradi novih 8.250 stambenih jedinica, preneli su izraelski mediji.



Netanjahu je otvorio novu promenadu s Revivijem koji je otkrio ploču na kojoj piše "graditelj i lojalan partner Efrata" u znak zahvalnosti premijeru Izraela.



Uz 700 novih domova za Palestince u takozvanom području C uži sastav izraelske vlade, zadužen za bezbednost, sinoć je odobrio i izgradnju 6.000 domova za jevrejske naseljenike u obližnjim jevrejskim naseljima.



Izrael je osvojio Zapadnu obalu s istočnim Jerusalimom i pojas Gaze u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Palestinci nameravaju da na tim teritorijama osnuju nezavisnu državu.



Veći deo međunarodne zajednice smatra jevrejska naselja na Zapadnoj obali nelagalnim po međunarodnom pravu i preprekom za rešenje decenijskog sukoba po modelu dve države, podseća AP.



Netanjahu je danas obilazeći naselje Efrat isticao da su se jevrejska naselja širila otkako je on premijer i svoju bliskost sa javnošću SAD.