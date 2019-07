Vučić: Ostavka Haradinaja politički trik da pregazi protivnike

"Ostavka Haradinaja je politički trik kojim on želi da dobije još veću popularnost, da pregazi svoje političke protivnike“, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što je premijer Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku zbog poziva Suda za ratne zločine u svojstvu osumnjičenog.

Vučić je naveo i da se plaši da politički razvoj događaja na Kosovu ide u smeru za daljim odlaganjem razgovora Beograda i Prištine.

Predsednik Srbije je rekao da predviđa da će Haradinaj sledeće nedelje otići u Hag i da će se vratiti u Prištinu za 48 sati kao veliki heroj.

„On time želi da obezbedi, i nisam siguran da je samo on u pitanju, pobedu najtvrđe albanske opcije na izborima koji će se održati krajem septembra ili u oktobru najranije. Za to vreme glavni cilj će biti da mora da se formira većina bez Srpske liste, koristiće se i predstavnici našeg naroda za dodatni obračun sa Srpskom listom jer će to biti velikoalbansko unutrašnje ujedinjavanje i velikoalbansko ujedinjavanje sa Tiranom“, izjavio je Vučić.

Haradinaj je na mesto premijera izabran u septembru 2017. godine, uz podršku Srpske liste koja okuplja predstavnike Srba sa Kosova koji su lojalni Beogradu.

"Srbija povodom događaja u Prištini mora da reaguje smireno, odmereno, trezveno i bez bilo kakve euforije", kaže predsednik Srbije.

Vučić je, obraćajući se javnosti iz Predsedništva Srbije, rekao da će položaj Srba na Kosovu i njihov svakodnevni život sada biti još teži jer „dolazi do homogenizacije i ekstremizacije stavova Albanaca“.

Poručio je da srpski narod na Kosovu može da računa „svoju državu, državu Srbiju“.

Zvaničnici Srbije će, kako kaže Vučić, razgovarati sa bilo kim koga Albanci izaberu za svoje predstavnike, a da je samo potrebno pre toga da ukinu takse na robu iz Srbije od 100 odsto zbog ćega je dijalog prekinut.

Vučić kaže da očekuje žestok pritisak međunarodne zajednice na Srbiju tokom septembra jer oni koji su „stvorili Kosovo, a to su zapadne sile, reći će da kosovske lidere šalju u Hag i da Srbija mora da popušta mnogo više jer je to jedini način da dođemo do kompromisa“.

„Pritisci će ići u smeru da priznamo nezavisno Kosovo“, poručio je Vučić.

On je rekao da od septembra očekuje inicijative SAD i naveo da će američki stav biti potpuno jedinstven.

"I svakako neće biti lagan na nas, ni na koji način", kaže Vučić.

Takođe je, odgovarajući na pitanja novinara o američkoj politici kada su u pitanju odnosi Beograda i Prištine, rekao da mnogo više veruje američkom predsedniku Donaldu Trampu i njegovim ljudima, i sekretaru za nacionalnu bezbednost Džonu Boltonu, nego mnogim ljudima u Stejt departmentu.