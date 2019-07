Brnabić: Srbija podržava otvaranje pregovora EU sa zemljama iz regiona

Premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala je danas Evropsku uniju da što pre otvori pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom jer je to veoma važno za Zapadni Balkan.



"Srbija podržava i apeluje na EU i članice EU da u što kraćem roku donesu pozitivnu odluku o otvaranju pregovora s Albanijom i Severnom Makedonijom zato što mislimo da je to uz važno za čitav region, da su zaslužili i da bi drugačija odluka bila negativna za ceo region", rekla je Brnabić na samitu Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na Jahorini, javlja agencija Beta.

Ona je izrazila "punu i bezrezervnu" podršku Srbije evrointegracijama susednih zemalja.



Govoreći o ekonomskoj saradnji u regionu, Brnabić je navela niz pozitivnih stvari, pre svega infrastrukturnih projekata i što izgrađenih što planiranih autoputeva, ali i kosovske takse od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH.



"Od novembra imamo direktno kršenje CEFTA sporazuma iz Prištine, takse od 100 odsto. Kao posledicu toga, nažalost, prvi put u poslednjih sedam godina imamo smanjenje ukupne trgovinske razmene u celom regionu, i to ne samo između Prištine i centralne Srbije i BiH već je to unelo i jedno dodatno nepoverenje u i tako dosta rovite odnose u regionu", izjavila je premijerka Srbije.



Prema njenim rečima, postoje i političke implikacije koje usporavaju infrastrukturne projekte važne za život građana, a ako primer je navela izgrađeni most između Ljubovije i Bratunca koji ljudi ne mogu da prelaze jer nema odluke o otvaranju graničnog prelaza.



"Imamo izgrađen most i ljude koji ga svaki dan vide a ne mogu da ga pređu. Hajde da ne pravimo političke gluposti, dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prelaz da ljudi mogu da pređu most", rekla je Brnabić.



Ona je takođe podržala inicijativu za formiranje komisije za pitanje granica, jer ako se ta pitanja ne reše bilateralno rešavaće ih arbitraža koja će "sve usporiti".



"Pitanje granica mora da se zatvori, i to ne samo zbog evrointegracija već i da bi oslobodili sve ekonomske potencijale za naše građane", navela je premijerka Srbije.