Izetbegović: Za 'Aluminij' potrebno temeljito rješenje

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da bi se trebao sastati s liderom Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Draganom Čovićem posebno zbog problema u mostarskom preduzeću "Aluminij".



Pitanje tog nekadašnjeg privrednog giganta kojem prijeti gašenje, naglasio je Izetbegović, treba rješavati temeljito jer su do sada to bila samo privremena rješenja koja su produbljivala problem.



Uz novinarsku konstataciju o novim uslovima koje postavlja HDZ u vezi s formiranjem vlasti uslovljavajući to rješenjem pitanja upravo ovog preduzeća, Izetbegović kaže da pretvrdi stavovi i ucjene neće nigdje dovesti.



"To neće uraditi političari i politika, kako je do sada bio slučaj, koja je dovela preduzeće do 418 miliona KM duga i skoro upropastila "Elektroprivredu HZHB" koja potražuje pola tog iznosa", pojasnio je Izetbegović, prenosi Fena.



Rješenje za ovo pitanje, dodaje, trebaju ponuditi eksperti.



"Aluminij je sada u fazi da proizvodi više dugova i problema nego aluminija. To je potrebno temeljito riješiti na način da se osigura finalna proizvodnja i da se spriječi prenošenje problema 'Aluminija' na Elektroprivredu BiH", zaključio je Izetbegović.

Inače, mostarski "Aluminij" najavio je gašenje svojih pogona u petak u ponoć, dok Vlada Federacije BiH, koja je i njegov većinski vlasnik, čeka odgovore od kompanije iz Dubaija i švicarske kompanije Glencore koji su zainteresovani da investiraju u "Aluminij".

Ova firma zapošljava oko 900 radnika.