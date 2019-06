Marija Lukić: Jutka pomera granice bahatosti

"Jeličić sa svojim ljudima pomera granice bahatosti i bezobrazluka", komentar je Marije Lukić iz Brusa na odluku lokalne skupštine da vrati odbornički mandat Milutinu Jeličiću zvanom Jutka, bivšem predsedniku opštine Brus koja se nalazi oko 250 kilometara jugozapadno od Beograda. Lukić je tužila Jeličića za seksualno uznemiravanje i sudski postupak je u toku.

Jeličić je sa mesta predsednika opštine smenjen u aprilu ove godine, upravo zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Sada kada mu je lokalna skupština vratila odbornički mandat, ostavlja se mogućnost da se Jeličić ponovo kandiduje za predsednika opštine ili za neku drugu funkciju.

"Možda mu na nekoj sledećoj sednici dodele neku funkciju, ako ne i funkciju predsednika, jer me više ništa ne iznenađuje", kaže Lukić i podseća da je Jeličiću mandat "ekspresno vraćen", budući da je sa mesta predsednika razrešen pre nepuna tri meseca.

Jutki vraćen mandat, Stojkoviću ne

Sednici održanoj 27. juna na kojoj je Jeličiću vraćen mandat prisustvovao je nekadašnji zamenik predsednika opštine Aranđel Stojković, koji je smenjen sa te funkcije pre godinu i po dana, kako kaže, po Jeličićevom nalogu.

Stojković se već godinu i po dana bori da vrati svoj odbornički mandat u lokalnoj skupštini, što mu ni danas nije pošlo za rukom. Ističe da ima sudsku odluku kojom je naloženo da se vrati u lokalni parlament. Kako kaže, pronađena je 'rupa u zakonu', pa su odbornici u četvrtak glasali da mu se mandat ne vrati.

Stojković tvrdi da je Jeličić uticao na takvo postupanje odbornika.

"Danas su vratili mandat Jeličiću, a Jeličić je prosto naredio odbornicima većine da ne glasaju za vraćanje mog mandata. Oni se ne obaziru ni na kakva pravna akta. Cirkus u Brusu se nastavlja pod silom Milutina Jeličića. Srpska napredna stranka ćuti", smatra Stojković.

Kaže i da je pozvao vladajuću Srpsku naprednu stanku (SNS), partiju predsednika države Aleksandra Vučića, da "preuzme odgovornost i da ne dozvoli ovako sprovođenje sile", a najavio je i tužbe i žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Marija Lukić je uverena da je na delu "politizacija sistema" od strane Jeličića.

"Ako lokalna skupština ne poštuje odluku suda kada je u pitanju odbornik Stojković, a šta mi obični građani onda da očekujemo od institucija koje je Jeličić potpuno politizovao", pita Lukić.

Marija Lukić je na svom Tviter nalogu, pre nego što je SO Brus izglasala da Jeličiću vrati mandat, podelila fotografiju skupštinske odluke. Na tom dokumentu je ostavljeno prazno polje za datum donošenja odluke, pa na osnovu toga Lukić tvrdi da je "sve bilo unapred pripremljeno".

"Taj papir je bio u materijalu ta odluka je pripremljena, tako da se samo čekalo da se usvoji. Glasanje je bilo 'pro forme', znalo se već", kaže Lukić.

Predsednik Skupštine opštine: Sve po procedurama

Ranije u toku dana je predsednik Skupštine opštine (SO) Brus Miroslav Panić rekao da je da je glasanje o vraćanju mandata Jutki u skladu sa procedurom.

"Hoće li njemu biti izglasano vraćanje mandata, ja to ne mogu da vam kažem sada", rekao je Panić. Nakon što je za RSE potvrđeno da je Jutki vraćen mandat, Panić je bio nedostupan za komentar.

Narodna poslanica u Skupštini Srbije i potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde Marinika Tepić ističe da je "razočarana i zgrožena" odlukom parlamenta u Brusu, ali da nije iznenađena. Prema njenim rečima, Jutka ne spada u grupaciju ljudi "kojima su moral i etika prioritet".

"Ta grupacija je vladajuća Srpska napredna stranka, za koju mogu da kažem da je kriminalna organizacija koja se registrovala kao politička stranka", smatra Tepić. Ipak, kaže da skupštinska odluka u Brusu jeste u skladu sa zakonom.

"Svaki predsednik opštine ili gradonačelnik mora da bude biran iz redova odbornika, te kada on to više nije, ima pravo da zatraži vraćanje mandata. Ali mi pričamo u kategorijama tog 'imanja prava' i obraza da se pojaviš kao predstavnik građana Brusa u lokalnoj skupštini posle svega što si priredio, posle toga što si celu opštinu obrukao svojim delima – meni je to potpuno neverovatno", kaže Tepić.

Posledice po suđenje

Prema rečima Marije Lukić, vraćanje Jutke u odborničku klupu može uticati na sudski proces koji se protiv njega vodi zbog optužbi za polno uznemiravanje.

"Današnjom odlukom oni njemu vraćaju moć. S obzirom na to da je pravosuđe apsolutno pod kontrolom izvršne vlasti, u kojoj Jeličić ponovo učestvuje, on može da utiče na odluku suda", ističe Lukić.

Sud u Brusu, u kojem se Jeličiću sudi za polno uznemiraanje, uputio je nedavno zahtev Vrhovnom kasacionom sudu u Begradu za izmeštanje postupka u drugi grad.

"Pritom se prolongira suđenje već godinu i po dana, jer od pet zakazanih ročišta, četiri su odložena. Sve se samo prolongira, on beži, a ja još uvek nemam odluku Vrhovnog kasacionog suda gde će biti premešteno suđenje, zato što postupajući sudija nije poslao predmet u sud, pa oni ne mogu da donesu odluku", ističe Lukić.

Tepić podseća da je Marija Lukić izašla u javnost i sa optužbama na račun Jeličića koje se tiču zloupotreba službenog položaja, i kako kaže Tepić "raskrinkavanja kriminalnog i koruptivnog lanca".

"Ono što je Marija Lukić označila kao važno i pružila dokaze za to nije samo seksualno uznemiravanje od strane Jelićića, već je to i zloupotreba službenog položaja zbog objekta na Pančićevom vrhu (nelegalni objekat na Kopaoniku, poznat po više puta otkazanim rušenjim prim.aut.) jer je upravo Jeličić taj za koga se osnovano sumnja da je antidatirao u službenim spisima građevinske dozovle", ističe Tepić.

Trenutno ponašanje Jeličića Tepić ocenjuje kao "pokazivanje mišića".

"Olakšavajuća okolnost jeste to što odbornički status ne obezbeđuje nikakav imunitet, te u tom smislu očekujem da pravda, iako je spora, mora biti dostižna", zaključuje Tepić.

Ignjatović: Destimulisanje žrtava

Dešavanja u lokalnoj skupštini u Brusu su, prema rečima koordinatorke nevladinog Autonomnog ženskog centra Tanje Ignjatović, primer kako institucionalna priroda nasilja otežava ostvarivanje pravde za žene koje su prijavile nasilje.

"Po meni to treba da ubuduće destimuliše žene koje prijavljuju one učinioce nasilja koji imaju neproporcionalno veću moć, a to znači da se nalaze na pozicijama ekonomske i političke moći. U slučajevima kad su u pitanju mala mesta kao što je Brus, oni mogu da kontrolišu i sve građane, jer svi zapravo zavise od njega, ali kontrolišu i sve institucije, uključujući i sudstvo koje bi moralo da bude nezavisno i izvan toga", objašnjava Ignjatović.

Ignjatović dodaje da je slučaj Marije Lukić pokazao "šta sve može da se desi svakoj ženi, ako se reši da prijavimo nekoga ko na takvoj vrsti pozicije i društvene i političke moći, zapravo postaje nedodirljiv".

Ali, ističe da je iznenađuje odsustvo reakcija mehanizama za rodnu ravnopravnost, od nacionalnog do lokalnih, koji "ne preduzimaju ništa od onoga što je njihova osnovna uloga".

"To pokazuje i da visoko pozicionirani političari mogu da kontrolišu one mehanizme u državi koji su napravljeni da bi regovali u ovakvim situacijama. Unutar Vlade mislim na Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, mislim na Sektor za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost u ministarstvu. Ali tu su i nezavisni mehanizmi – poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti, Zaštitnik građana, i naravno na lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost koji postoje i u Brusu. Takvi mehanizmi moraju da se oglase", ističe Ignjatović.

Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je, uz Mariju Lukić, zbog polnog uznemiravanja prijavilo još šest žena. Njihove krivične prijave, međutim, nikada nisu stigle do suda jer su odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza.

Upravo one su trebale da svedoče na poslednjem pretresu u Brusu krajem maja, ali je suđenje prekinuto jer su, prema rečima Marije Lukić, Jeličić i njegovi advokati grubo vređali nju i svedokinje. Tada je advokat Marije Lukić Borivoje Borović tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tipsarevića, kao i predsednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem.