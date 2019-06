Sud odlučuje o izmeštanju slučaja 'Jutka'

„Nadam se da će postupajući sudija biti neko od autoriteta i integriteta, i da neće dozvoliti da se opet pravi cirkus od suđenja“, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Marija Lukić povodom vesti da bi suđenje bivšem predsedniku opštine Brus i funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Milutinu Jeličiću Jutki, optuženom da ju je kao saradnicu polno uznemiravao, moglo biti premešteno u Beograd.

Marija Lukić je inicijativu za izmeštanje suđenja iz Brusa uputila još avgusta prošle godine, ali je sud u tom gradu, oko 250 kilometara južno od Beograda, to odbio.

Sada vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Dragomir Milojević za RSE potvrđuje da je upravo ovakav zahtev iz suda u Brusu stigao u Beograd.

„Međutim, nije stigao predmet bez kog ne može da se odlučuje. Tako da čekamo da nam pošalju predmet i onda ćemo ili da usvojimo zahtev i odredimo neki drugi sud, ili ćemo da odbijemo zahtev. To se verovatno traži zbog opšte atmosfere vezane za suđenje i zbog zainteresovanosti javnosti. A verovatno i taj sudija oseća neki pritisak“, kaže Milojević.

Bez svedočenja žena koje su prijavile Jutku

Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je, uz Mariju Lukić, zbog polnog uznemiravanja prijavilo još šest žena. Njihove krivične prijave, međutim, nikada nisu stigle do suda jer su odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza.

Upravo one su trebale da svedoče na poslednjem pretresu u Brusu krajem maja, ali je suđenje prekinuto jer su, prema rečima Marije Lukić, Jeličić i njegovi advokati grubo vređali nju i svedokinje. Tada je advokat Marije Lukić Borivoje Borović tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tipsarevića, kao i predsednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem.

„Smatrao sam da ne mogu izneti taj postupak zbog pritisaka koji je okrivljeni vršio na sud, ne samo preko svojih ljudi, već i na druge načine“, kaže advokat Borović i dodaje da je nakon toga sudija Tipsarević zamenjen, a da je na njegovo mesto došla je Svetlana Radojković koja ga je obavestila da je podnela zahtev za izmeštanje suđenja iz Brusa.

Navodeći da Jeličić, iako je podneo ostavku na mesto prvog čoveka Brusa, i dalje uživa podršku vlasti, Borović najavljuje da će, ukoliko suđenje bude izmešteno u Beograd, tražiti da se javno snimaju glavni prestresi.

„Ovo je važno zato što se sud ili osetio dovoljno ugroženim pa smatra da ne može da završi suđenje bez pritisaka, ili im je neko sugerisao kako bi se sprečila ova gužva koja se sve vreme dešava u Brusu. Ovo je odluka koja je specifična i vrlo retko se dešava. Ona govori u prilog tome da je sve do sada bilo neregularno, da ti lokalni moćnici uz podršku kriminalnih krugova vrše pristisak ne samo na oštećenu, već očigledno i na sud i da će ovim putem to biti razrešeno“, navodi Borović.

Pretnje i pritisci u Brusu

Sama Marija Lukić, baš kao i druge žene koje su odlučile da javno progovore o onome kroz šta su prošle, bile su, kako su svedočile za RSE, izložene brojnim prisitiscima i pretnjama u Brusu, gradu koji broji oko 4.500 stanovnika.

„Očekivala sam to, ali nisam očekivala sa će trajati ovoliko dugo. Pretnje dolaze uglavnom sa društvenih mreža, sa lažnih profila. To su salve laži na račun mene i moje porodice, i onih koji me podržavaju. Na to sam nekako oguglala. Direktne pretnje sam prijavljivala i ne mogu da kažem da institucije rade nešto jer se sve završava na nekim upozorenjima. Videli ste situaciju ispred suda, i to pred kamerama. Možete misliti šta se dešava kada kamere nisu uključene“, navodi Marija Lukić.

Uoči Jeličićeve ostavke, polovinom marta je u centru Brusa najpre održan protest podrške predsedniku opštine, kada je čovek optužen za polno uznemiravanje dočekan ovacijama, mahom žena. U crnom odelu tada im je, nasmejan, kratko mahnuo, i ušao u opštinu.

Krajem maja, grupa koja je došla da podrži Jeličića ispred suda grubo je vređala predstavnike organizacija iz Beograda koje su podržavale Mariju Lukić. Među njima je bila i Sanja Pavlović iz nevladinog Autonomnog ženskog centra.

„Ti ljudi koji su došli da prodrže Jeličića su bili pre svega muškarci i to su ljudi koji uopšte nemaju osećaj o tome šta je nasilje prema ženama, šta je seksualno uznemiravanje. Oni su i nas dok smo tamo stajale vređali, dobacivali nam, upućivali nam seksualne komentare. Dakle, radili su sve ono zbog čega je Jeličić optužen“, kaže Sanja Pavlović.

Jeličić je optužen za polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje zloupotrebom službenog položaja. Prvo krivično delo uneto je u Krivični zakonik tek 2017. godine i propisuje novčanu ili kaznu do šest meseci zatvora, dok se za nedozvoljne polne radnje sankcije kreću od novčane kazne do trogodišnjeg zatvora.

„Potreban je veliki rad na osvešćivanju toga šta je seksualno uznemiravanje, da je ono sada zakonski kažnjivo. Podrazumeva različite verbalne i neverbalne radnje, koje na bilo koji način utiču da se osećamo neprijatno ili poniženo. Definicija je veoma široka i mislim da bi svaka od nas bar jednom dnevno na ulici doživela tako nešto i da bi mogla da se obrati insitucijama. Važno je da se institucije obrate ženama i kažu – mi ćemo vas čuti, mi ćemo vam verovati, obratite nam se“, ukazuje Sanja Pavlović.

Slučaj Bratislava Gašića

Slučaj u Brusu, nije prvi primer polnog uznemiravanja i seksističkih ispada državnih i lokalnih funkcionera. Nekadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić smenjen je sa te funkcije dva meseca pošto je novinarki uputio uvredljivu (seksističku) poruku, ali je posle godinu i po dana imenovan za šefa Bezbednosno-informativne agencije (BIA). Sve ovo, prema rečima Sanje Pavlović, ukazuje na odnos države i nadležnih institucija prema ženama koje su žrtve seksalnog uzmeniravanja.

„To je odnos države koja ne veruje ženama i koja ne sankcioniše nasilnike na pravilan način i koja ih ne sankcioniše skoro uopšte i samim tim šalje poruku ženama – nemojte ni da pokušavate da prijavite seksualno uznemiravanje“, navodi Pavlović.

Prema istraživanju Autonomnog ženskog centra, 9 od 10 devojaka starosti od 18 od 30 godina doživelo je neki vid seksualnog uznemiravanja. Istraživanje OEBS-a pokazalo je da je 45 posto žena u Srbiji od 15 godine pa nadalje bilo izloženo seksualnom uzemiravanju.