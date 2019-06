Kučan: Optuživanje drugih je očito bežanje pred vlastitom odgovornošću

"Optuživanje drugih je očito bežanje pred vlastitom odgovornošću. Što se tiče moje odgovornosti, o njoj će objektivno suditi istorija", kaže se između ostalog u reagovanju Milana Kučana za bosanske i slovenačke medije a koje je prosljeđeno RSE povodom objave da je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije podnijeta krivična prijava kojom se tereti za zločin protiv ratnih zarobljenika i za genocid u ljeto 1991, u vrijeme kada je bio predsjednik Slovenije.

Pozivajući se na svoje izvore beogradski list Politika je objavio da se Kučanu i još petorici na teret stavlja kršenje i pravila međunarodnog prava iz Ženevske konvencije za vrijeme oružanog sukoba, koji je trajao od 27. juna do 7. jula 1991. na teritoriji Slovenije, između Jugoslovenske narodne armije (JNA) i Saveznog MUP-a na jednoj strani i oružanih snaga Teritorijalne Odbrane Slovenije na drugoj strani.

"Tvrdnje i optužbe objavljene u današnjem broju beogradske Politike ne zaslužuju ozbiljan komentar. Pre sveta u celini ignorišu istorijski kontekst procesa, koji su bili uzrok za raspad Jugoslavije i za tragedije, do kojih su doveli. Moj komentar je suvišan jer verujem, da će srpsko društvo i politika sami smoći objektivno suočenje sa politikom Srbije u 90-im godinama, koja je prouzrokovala otpor praktički kod svih naroda nekadašnje zajedničke države. To je bila retrogradna politika, koja je za dugi niz godina zaustavila razvoj pre svega Srbije pa i drugih republika. Uveren sam, da će do samorefleksije tog perioda i do celovite ocene tadašnje politike i njenih posledica morati doći ako Srbija ozbiljno želi iskoračiti na put u EU. Ovih dana, neposredno pre 30-godišnjicom proslave na Gazimestanu valja se setiti činjenice, da je upravo tamo bila u govoru Slobodana Miloševića trasirana politika, koja je nepovratno potkopala načela a time i mogućnosti miroljubivog in ravnopravnog suživota naroda u zajedničkoj državi“, navodi se u Kučanovoj izjavi.

Krivičnu prijavu je podnio advokat Dušan Bratić, koji istražuje zločine nad pripadnicima JNA i civilima tokom ratnih sukoba na prostoru bivše SFRJ.

U prijavi se navodi da je grupa slovenačkih teritorijalaca, 29. juna 1991., u mjestu Skofje, u vrijeme primene Sporazuma o prekidu vatre, pucala na kolonu terenskih vozila JNA a da je Kučan kao predsjednik Slovenije u tom periodu imao komandu nad oružanim formacijama Slovenije.