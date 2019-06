Mitropolija SPC: CPC nikada nije bila autokefalna

Mitropolija Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori je saopštila da nije protiv donošenja novog Zakona o slobodi veroispovesti, ali jeste i biće protiv jednostranih aktivnosti crnogorskih vlasti po ovom pitanju.



Kako je u saopštenju ocenjeno, predsednik države Milo Đukanović zna da je zakon, ovakav kakav je sad, "usmeren protiv Pravoslavne crkve".



"To je javna tajna i ni on to ne krije u intervjuu, povodom koga reagujemo", saopšteno je iz Mitropoliije SPC.



Đukanović, kako dodaju, ipak ne zna da crkva u Crnoj Gori "koju pogrešno naziva 'CPC', nikada nije bila autokefalna, niti je ukinuta ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića."



"Ta manipulacija se toliko odomaćila da se koristi kao poštapalica, a radi se o brutalnoj neistini. Regent Aleksandar je samo, kao tadašnji suveren Kraljevstva SHS, prihvatio odluku svih arhijereja (uključujući, na prvom mestu, one arhijereje iz Crne Gore, odlukom Svetog Sinoda u Kraljevini Crnoj Gori) koji su svojom voljom, bez glasa protiv, obnovili Pećku Patrijaršiju - pod imenom Srpska Patrijaršija, što je sa oduševljenjem prihvaćeno i od sveštenstva i od vernog naroda u Crnoj Gori i crkveni život je nastavljen u punom kontinuitetu", navodi se u saopštenju.



Đukanović, kako se dodaje, ima pravo da iznese svoje mišljenje, "koliko god bilo pogrešno i neutemeljeno", ali nema pravo da koristi institucionalne državne mehanizme da se, po oceni Mitropolije, obračunava s crkvom i da je upodobljava sebi i svojoj ideologiji ili pravi nove "crkve".



"Patrijarh Irinej, kao i mitropolit Amfilohije, ali i svi verni, kao slobodni ljudi i građani, s druge strane, imaju pravo da se odrede prema potezima vlasti, ali oni svakako nemaju nikakve institucionalne mehanizme kojima bi mogli da utiču na uređenje državnog poretka, biranje predsednika ili Vlade. Drugim rečima, onaj koji ima vlast i silu države bi morao da se uzdrži od napada na ljude koji ništa od toga nemaju, a koriste samo - reč. To bi bilo čojski i crnogorski", navodi se u reagovanju.



Đukanović je u intervjuu za N1 TV kazao da se Srpska pravoslavna crkva protivi predlogu Zakona o slobodi veroispovesti jer bi da sačuva ono što je otela od Crne Gore.



Dodao je da Crna Gora ne otima crkvenu imovinu, navodeći da su optužbe zvaničnika Srbije i SPC "gruba politička manipulacija".



Država je, po njegovim rečima, bila vlasnik imovine koju je do 1918. godine koristila autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva (CPC).



Na pitanje da li očekuje da će Carigradska patrijaršija priznati autokefalnost CPC, Đukanović odgovara da bi ga iznenadilo da bude išta drugačije.