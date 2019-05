Netanjahu: Raspuštanje Kneseta neće uticati na veze sa SAD

Predsednik SAD Donald Tramp je izrazio žaljenje što premijer Izraela Benjamin Netanjahu nije uspeo da obrazuje vladajuću koaliciju, pohvalivši ga kao "dobrog momka".



"Šteta je što se dogodilo u Izraelu. Izgledalo je kao potpuna pobeda za Netanjahua, koji je dobar momak, on je dobar momak. I sada su se vratili u fazu izbora. To je jako loše. Jer im to nije potrebno. Mislim da je isuviše nemirno tamo, to je teško mesto", rekao je Tramp.



Američki predsednik je otvoreno podržavao Netanjahua u izborima, učinivši čitav niz koraka kako bi doprineo Netnjahuovoj popularnosti, navode izraelski mediji.



On je priznao suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni na ceremoniji u Beloj kući uoči izbora 9. aprila.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je Trampovim savetnicima za Bliski istok da na izraelsko-američke odnose neće uticati jučerašnji politički "dogođaj", aludirajući na raspuštanje izraelskog parlamenta Kneseta i poziv na nove izbore nakon što nije uspeo da obrazuje vladajuću koaliciju.



"Iako smo imali mali događaj prošle noći - to nas neće zaustaviti. Nastavićemo da radimo zajedno. Imali smo odličan, produktivan sastanak koji potvrđuje da naše savezništvo nikad nije bilo jače", rekao je Netanjahu, objavila je Ambasada SAD u Jerusalimu.

On je dodao da je ohrabren svim što je čuo kako SAD pod rukovodstvom predsednika Trampa rade na približavanju saveznika u regionu protiv zajedničkih izazova, ali i da se iskoriste zajedničke mogućnosti.



Trampov visoki savetnik i zet Džared Kušner i Džejson Grinblat koji je zadužen za međunarodne pregovore doputovali su u Izrael sinoć iz Jordana, posle posete Maroku, u okviru turneje čiji je cilj da se postave osnove za ekonomski deo dugoočekivanog mirovnog plana SAD za Bliski istok.



Trampova administracija je čekala da se završe pregovori o obrazovanju vladajuće koalicije kako bi Izrael imao vladu koja može da funkcioniše, ali sada nije jasno da li će predstavljanje plana najavljeno za juni biti pomereno jer će se u Izraelu 17. septembra ponovo glasati, nakon što su prethodni izbori održani 9. aprila.

Strani mediji navode da, ako nema garancija da će posle izbora Netanjahu ponovo biti premijer, svaki napredak koji Trampovi izaslanici postignu u opasnosti da ga poništi nova izraelska vlada.



Ta vlada neće biti formirana pre oktobra.

To je prvi put u istoriji Izraela da kandidat za premijera nije uspeo da obrazuje koaliciju nakon što mu je taj zadatak poverio izraelski predsednik posle izbora.



Britanski Gardijan piše da će Vašington po svoj prilici odložiti svoj plan dok se to ne desi kao što je uradio početkom ove godine pred izraelske izbore u aprilu.



Tada će međutim Tramp biti zauzet svojom sopstvenom kampanjom za 2020. godinu i neće biti u stanju da daje dugoročne garancije u ime svoje zemlje.



Palestinsko rukovodstvo je unapred odbacilo plan Vašingtona nazvan "sporazum veka", navodeći da je Tramp nefer i pristrasan u korist Izraela.



"Sada je to sporazum narednog veka", rekao je palestinski pregovarač Saeb Erekat u šali nakon glasanja u Knesetu.



Dan Šapiro, bivši ambasador SAD u Izraelu, je rekao da je Trampov mirovni plan "na ledu, možda zauvek".