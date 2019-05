Skat: Situacija u medijima ne ide u prilog građanima Srbije

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat je ocenio da je izveštaj Evropske komisije o Srbiji pravičan, da pokazuje da je učinjen napredak, ali da u oblastima poput vladavine prava i slobode medija, mora još da se radi.

"Napretka je nesumnjivo bilo, ekonomija se drži relativno dobro, nezaposlenost je u padu, u državnoj upravi je postignut određeni napredak, kao i napredak na 'Duing biznis listi'. Ali, postoje oblasti koje moraju da se poprave - vladavina prava, nepostojanje političkog dijaloga, pitanje medija i medijskih sloboda, ali i poslovnog okruženja za medije", rekao je Skat za TV N1.



Situacija u medijima, kako je rekao, ne ide u prilog srpskim građanima.



"Puno je govora o medijskim slobodama, o nedostatku profesionalizma, o tabloidizaciji i to ne ide u prilog građanima. Ne radi se samo o slobodi medija, razni glasovi se čuju, već se radi i o tome da se mediji ne koriste kao čuvari demokratije, već se koriste za napad na protivnike iz kojih god političkih sredina da dolaze", kazao je Skat.



Na pitanje o pregovorima Beograda i Prištine on je rekao da situacija nije dobra.



"Dijalog se ne vodi i postoji obostrano nepoverenje. Naš stav ostaje nepromenjen, cilj ostaje isti - opsežni sporazum o normalizaciji. A da bismo do toga došli, to podrazumeva dijalog koji vodi EU, mora da postoji dijalog. Obe strane moraju da se vrate za pregovarački sto, da vidimo kako možemo da idemo napred", rekao je Skat.



Ključ za nastavak dijaloga, prema njegovim rečima, je u tome da "barijere i tarife koje zaustavljaju nastavak pregovora, moraju da budu uklonjene".



Prema njegovim rečima, rešenje za Kosovo mora da proistekne "iz ovog regiona".



"Ne iz Brisela, Vašingtona, mora iz Prištine i Beograda... I to rešenje mora da bude trajno, da doprinese ne samo pomirenju Srba i Albanaca, već da pomogne stabilizaciji regiona Zapadnog Balkana", rekao je Skat.