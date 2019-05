Moguća provera odluke o oslobađanju Gorana Davidovića 'Firera'

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu pokrenulo je proceduru za zaštitu zakonitosti protiv odluke Apelacionog suda u Novom Sadu kojom je obustavljen krivični postupak protiv neformalnog vođe zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, poznatog pod nadimkom "Firer", kao i drugooptuženog Nedeljka Pešića, a zbog napada na učesnike Antifašističke šetnje "Stop fašizmu" 7. oktobra 2007. godine.



Za Radio Slobodna Evropa (RSE) je u VJT potvrđeno da je podneta inicijativa, te da je ona protiv ove odluke podneta Republičkom javnom tužilaštvu. Traži se da to tužilaštvo, kao nadležno, izjavi Vrhovnom kasacionom sudu vanredni pravni lek, odnosno podnese "zahtev za zaštitu zakonitosti protiv navedene odluke".



"U inicijativi smo ukazali na razloge iz kojih smatramo da je pogrešno primenjen zakon, te da se ne radi o presuđenoj stvari kako je to našao Apelacioni sud", naveli su ranije u saopštenju iz VJT u Novom Sadu. Dakle, inicijativa je u rukama Republičkog javnog tužilastva, koji je jedino nadležno da postupa dalje i zatraži primenu vanrednog pravnog leka.



Odluku o oslobađanju Davidovića, poznatog i po nadimku Firer, Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je 6. marta ove godine, a kako se navodi u toj presudi "Davidović i Pešić su oslobođeni zbog poštovanja načela 'Ne bis in idem' (ne dva puta za isto), pošto je protiv njih dvojice već vođen prekršajni postupak 2007. godine".



"Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović nije kriv za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog napada na učesnike Antifašističke šetnje `Stop fašizmu` 7. oktobra 2007. godine u tom gradu", stoji u odluci Apelcionog suda u Novom Sadu.

Po oceni Apelacionog suda, u konkretnom slučaju radi se o "presuđenoj stvari", a to isključuje dalje gonjenje, jer je "za isti životni događaj protiv okrivljenih vođen i pravosnažno okončan prekršajni postupak".

Apelacioni sud tada se pozvao i na odredbu člana 4. stav 1 Zakona o krivičnom postupku, koji kaže da "niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen".



Njima je prethodno 2007. godine suđeno u Organu za prekršaje zbog "remećenja javnog reda i mira". Većina neonacista vređala je građane i gađala ih kamenicama, zbog čega su po hitnom postupku prekršajno osuđeni na zatvorske kazne u trajanju do 25 dana. Konkretno, Pešić je dobio 25 dana zatvora, dok je protiv Davidovića prekršajni postupak obustavljen zbog nedostatka dokaza.



Finale procesa koje je trajalo više od deset godina dogodilo se 30. oktobra 2018. godine, kada je Davidović osuđen u Višem sudu u Novom Sadu na godinu dana zatvora zbog tog krivičnog dela (kao i Nedeljko Pešić, koji je bio osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 meseci), ali je nakon žalbe usledila i pomenuta odluka Apelacionog suda kojom je oslobođen, a zbog koje sada VJT NS pokreće proceduru.



Advokat Veljko Milić, koji je radio na ovom slučaju, kaže da Republičko javno tužilaštvo može da izjavi zahtev za zaštitu zakonisti Vrhovnom kasacionom sudu zbog promene zakona, međutim, čak i ako VKS utvrdi da je došlo do povrede zakona, doneće samo deklarativnu presudu u kojoj će to i navesti, ali nikakvo ponavljanje postupka nije moguće, niti će se to na bilo koji način doraziti na status okrivljenih u tom postupku, kaže Milić iz advokatske kancelarije Beljanski u Novom Sadu.