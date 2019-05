'1 od 5 miliona' u Kragujevcu i Požegi

"Potrebno je formirati Savet protesta u koji će ući najuglednije nestranačke ličnosti iz četiri najveća centra – Beograda, Kragujevca, Novog Sada i Niša, i u dijalogu obezbediti posredovanje Evropske organizacije za bezbednost i saradnju (OEBS), jer smo njeni članovi i Saveta Evrope, čiji smo takođe članovi. Pa onda neka kaže da neće da vodi dijalog", rekao je u Kragujevcu profesor Fakulteta političkih nauka i član nestranačkog stručnog tima za dijalog sa predstavnicima vlasti, dr Čedomir Čupić.

On je na 20. protestu "1 od 5 miliona" ocenio da su građanski protesti ušli u "višu fazu" i da je krajnje vreme da vlast prihvati dijalog sa neistomišljenicima.

Profesor Čupić je ocenio da je Vučićevo pozivanje opozicionih poslanika da prekinu bojkot i pojave se 27. maja na skupštinskoj raspravi o Kosovu, obična prevara i želja da ih ponizi.

"Pa šta je čekao ovih sedam godina? Svi koji se odazovu tom pozivu, neka dobro porazmisle. Uostalom, ako zaista želi da saopšti rešenje za Kosovo, neka ode na neku od svojih televizija i neka kaže: "Evo građani, ja vam saopštavam rešenje za Kosovo!" Zato mislim da je njegov poziv prevara i želja da ih ponizi i svi koji na to pristanu, pristaju na poniženje", poručio je Čupić.

Govoreći o ulozi intelektualaca u društvu, on je naglasio njihovu odgovornost za budućnost države i obavezu da na svaki način edukuju građane. Uputio je poziv profesorima Univerziteta u Kragujevcu da se priključe protestima i u njemu aktivno učestvuju.

"Posebno pozivam profesore i saradnike Univerziteta u Kragujevcu da izađu iz tišine, strahova, kalkulacija i kombinacija. Mi smo najodgovorniji, mi koji pripadamo eliti znanja, jer znamo šta je šta. Neka svi oni zapamte da se ne može ćutati, niti glava u Vučićevo blato stavljati, već je njihova dužnost da svoje znanje stave na raspolaganje građanima Srbije", naglasio je Čupić.

Okupljenim građanima obratila se narodna poslanica i potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, koja je govoreći o fašizaciji javnog prostora rekla da su pod ovim režimom svi građani koji drugačije misle postali svojevrsna meta i da je nasilje, umesto incidenta, postalo redovno stanje.

"Verbalno nasilje Aleksandra Vučića sa konferencija za medije i višesatnih monologa na televizijama prenosi se na ulice. On svojim ponašanjem ne samo da odobrava nego i poručuje da je svako ko se ne slaže sa njim njegov protivnik i da će zato platiti cenu. Takođe, ni fizičko nasilje nije jedino nasilje. Nasilje je u pravosuđu, u obrazovanju, privredi, ekonomiji, pa čak i kada želite da upišete dete u vrtić i a ne podmitite nekog da vam obezbedi mesto", rekla je Tepić.

Ona je ponovila ranije istaknute zahteve učesnika građanskog protesta i dodala da se, pored toga, oni bore i za budućnost svoje dece koja su već otišla, da bi jednog dana imali gde da se vrate.

Ekonomski genocid nad svojim narodom je najumišljeniji zločin vlade Aleksandra Vučića. On namerno osiromašuje ljude, drži ih na sramnim i bednim zaradama da bi ih u izbornom danu lakše držao na povocu i kontrolisao njihove glasove, a one najproduktivnije i najpametnije tera da, trbuhom za kruhom, odu u neke druge zemlje, rekla je Tepić.

Tepić je najavila da će protesti trajati sve dok građani "ne vide leđa Aleksandru Vučiću" i njegovim saradnicima, rođacima i prijateljima.

"Protestovaćemo dok ne vidimo leđa i njegovom bratu, i njegovim kumovima i njegovoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, koja se pravi mrtva godinama i ne radi svoj posao, i koja je za mene jedna od najodgovornijih osoba u ovom društvu, jer je i nečinjenje odgovornost. I ćutanje je saučesništvo u svim nasiljima koje sprovode", kazala je Tepić.

Borivoje Radić, jedan od najstarijih učesnika kragujevačkih protesta rekao je RSE da oni treba da dobiju neki drugi, radikalniji oblik, jer se "šetnjama Vučić neće privoleti da oslobodi medije, niti će pristati na fer i demokratske izbore".

"On sigurno to neće prihvatiti, jer nije čovek dijaloga, a ako i prihvati, sigurno neće ispoštovati obećanje. Opozicija to mora da shvati i ne sme da naseda na njegove mamce i pozive da se vrati u parlament. On je sada postavio mamac da će u parlamentu govoriti o Kosovu i da će sa poslanicima razmatrati to pitanje. Ali, opozicija itekako dobro zna kako će to da izgleda i valjda neće nasesti i vratiti se u parlament koji, u suštini, to i nije", rekao je Radić.

Građani su i prošetali tradicionalnom rutom centralnim gradskim ulicama, bez stranačkih obeležja, noseći samo državne zastave.

'Buđenje institucija', 25. građanski protest u Požegi

U Požegi je održan 25. građanski protest pod imenom "Buđenje institucija" i ovo je prvo okupljanje nakon hapšenja opštinskog rukovodstva. Govornici na protestu poručili su da je građanski aktivizam, ne samo poželjan i neophodan, već i uspešan, što su Požežani upornošću, koja traje više od godinu dana, dokazali.

Građanski protest počeo je još u februaru prošle godine kada je lokalna vlast, koju predvode naprednjaci i socijalisti, pokušala da za 12 miliona dinara iz opštinskog budžeta kupi nelegalni i nezavršeni objekat, čiji su vlasnici suprug i dever Zorice Mitrović (SNS), predsednice požeške skupštine. Tada je grupa građana na ulici pokazala nezadovoljstvo, a onda su se protesti nastavili do danas.

Uprkos pokušaju vlasti da učesnike protesta i aktiviste "Inicijative za Požegu" diskredituje i omalovaži nazivajući ih grupom huligana, građani iz protesta u protest ukazivali su na kriminal i korupciju u vrhu opštinske vlasti.

Državnim organima su nudili dokaze i podnosili krivične prijave, uz stalno podsećanje na to da je iz budžeta za 2017. godinu, kako je utvrdila Državna revizorska institucija Srbije (DRI), nezakonito utrošeno 150 miliona dinara. Tako je u jednom momentu protiv predsednika opštine bilo podneto oko 150 krivičnih prijava.

Prošle subote uhapšeno je kompletno naprednjačko rukovodstvo, predsednik opštine Milan Božić, Zorica Mitrović, predsednica Skupštine opštine i Velimir Maksić, načelnik Opštinske uprave, koji se sumnjiče da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili budžet za 1.360.000 dinara. Produžen im je pritvor do 30 dana. Kako su osumnjičeni uhapšeni za mnogo manji iznos od onog za koji su ih prozivali učesnici protesta i aktivisti Inicijative i koje je utvrdila DRI, građani očekuju da će državni orgni iskoristiti priliku i rasvetliti sumnje o ostalim nedelima požeških čelnika.

Požežanima su se obratili predstavnici Građanskog fronta iz cele Srbije.

Nevena Jacić iz požarevačkog pokreta "Jasno i glasno" rekla je: "Više od godinu dana upornosti imalo je veliki uspeh. I nema zaustavljanja. Moraju se prekinuti laži, krađe, pritisci. Ko je njima dao pravo da upravljaju našim životima? Ničija ne gori do zore".

A Đorđe Petrović iz Valjeva, poručio je: "Mi smo slobodni građani koji su ustali u odbranu svojih javnih resursa, i samo mi slobodni građani možemo odneti pobedu!", dok je Vladimir Marović iz Lokalnog fronta Kraljevo dodao "Mi moramo biti uporni, svi su nas izdali, svi do sada su nas pljačkali, zastrašivali, ali niko kao ova vlast, jer ova vlast se plaši onoga što dolazi posle njih".

Iz Pokreta "Ne davimo Beograd" su Požežanima poručili: "Ne odustajte, nastavite, jer pokazali ste šta je moguće kada se stalno ukazuje na prevare, na laži, na bahatost nosioca vlasti".

Borislav Prelić iz Niša rekao je: "Borba počinje iz lokalne zajednice, dužni smo da budemo solidarni. Pristojni i obrazovani otišli su iz ove zemlje, jer ovi iz vlasti su tako hteli. Zbog toga se mi moramo boriti, nećemo sa opozicijom, hoćemo sami, najvažnija je ova borba na lokalu".

Na protestu su govorili i Miloš Jovanović, omiljeni požeški profesor istorije koga si lokalni naprednjaci pokušali da diskredituju zbog učešća na protestu, a on je javno pitao da li on može da bude u isto vreme i građanin i profesor?

Pred okupljenim Požežanima govorio je i dr Đorđe Pavićević, profesor sa Fakulteta političkih nauka, inače rođeni Požežanin, koji je od početka podržavao proteste u Požegi, a sada je poručio svojim Požežanima da budu i dalje uporni.

Na kraju protesta iz "Inicijative za Požegu" rekli su da će protesti biti nastavljeni: "Borba za pravedno društvo se nastavlja, okupljamo se kako bismo institucije probudili i pozvali sve časne profesionalce da budu saveznici u odbrani naše zemlje od nasrtaja kleptokrata".