U Cannesu počinje trka za Zlatnu palmu

U Cannesu (Kan) počinje najuticajniji filmski festival na kojem će u takmičarskom programu biti prikazani novi filmovi dosadašnjih dobitnika Zlatne palme (Palme d'Or) - Kena Loacha, Terrencea Malicka, braće Dardenne...

U konkurenciji su i druga velika filmska imena, poput Pedroa Almodovara, Jima Jarmuscha, Xaviera Dolana i Eliea Suleimana.

Loach je u novoj trci za Zlatnu palmu sa filmom "Sorry We Missed You" (Izvinite, nedostajete nam), a Almodovar će predstaviti novo ostvarenje "Pain and Glory" (Bol i slava) sa Antoniom Banderasom u glavnoj ulozi.

Jarmusch je u glavnom programu sa svojom zombi komedijom "Dead don't Die" (Mrtvi ne umiru), koja će i otvoriti Festival.

Dvostruki kanski pobjednici braća Dardenne predstavit će se filmom "Young Ahmed" (Mladi Ahmed).

Malick stiže sa dugo očekivanim filmom "A Hidden Life" (Tajni život).

Dolan je uvršten u konkurenciju najveće filmske smotre sa ostvarenjem "Matthias & Maxime" (Matijas i Maksim).

Ira Sachs (Saks) predstavit će ostvarenje "Frankie" (Frenki), Jessica Hausner Little Joe" (Mali Džo), dok će Elia Suleiman, čest gost Cannesa, imati premijeru filma "It Must Be Heaven" (To mora biti raj).

Čuveni Claude Lelouch predstavit će se van konkurencije, ali u glavnom programu, sa ostvarenjem "The Best Years of a Life" (Najbolje godine života), Abel Ferrara predstaviće film "Tommaso", a Werner Herzog "Family Romance, LLC" (Porodična romansa).

Dugo očekivani novi film Quentina Tarantinoa "Once Upon a Time in Hollywood" (Bilo jednom u Hollywoodu) nije se našao u konkurenciji za Zlatnu palmu. Nezvanično se navodi da Tarantino nije završio produkciju.

Festival će trajati do 25. maja, a glavnom žiriju predsjedavat će jedan od najpoznatijih filmskih autora današnjice Alejandro Gonzalez Inarritu.

