Kinezi finansiraju remake filma 'Most' Šibe Krvavca

U Pekingu je potpisan Ugovor o remake-u filma "Most" (1969.) Hajrudina Šibe Krvavca između kineske filmske kompanije Huahua Media, "Dandalion Production Inc" iz Los Angelesa i Filmskog centra Sarajevo, kao vlasnika tog filma, prenosi Fena.

U ozračju Dana pobjede i proslave pobjede nad fašizmom, te uz prisustvu ambasadora Bosne i Hercegovine i Srbije u Kini Antona Rila i Milana Bačevića, Huahua Media, Filmski centar Sarajevo i Dandelion Productions Inc. potpisali su Sporazum o remake-u klasika ratnog filma "Most" Hajrudina Šibe Krvavca, u kojem će se, uz korištenje najsuvremenijih tehničkih mogućnosti sedme umjetnosti, pokušati stvoriti novi veliki herojski filmski ep dostojan orginala.

Razgovarano je i mogućnosti remake-a filma "Valter brani Sarajevo" u suradnji sa partnerom iz Hrvatske "Jadran Filmom", koji je već, zajedno sa Filmskim centrom Sarajevo, u ovome velikom filmskom projektu, saopćeno je iz Filmskog centra Sarajevo.

Kao film poznat širom Kine iz 70-ih godina prošlog vijeka, "Most", ali i drugi filmovi Hajrudina Krvavca, naslonjeni su na veličanstvene priče, bogate likove i romantične antifašističke revolucionarne osjećaje, te su zbog toga trajna djela u sjećanju generacija. Imaju vječni šarm i ostali su popularni do danas, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u Kini. Taj projekat remake nije samo počast klasicima, nego i će označiti i daljnji razvoj kulturne razmjene između Kine, BiH i Srbije.

Predsjednik Upravnog odbora Huahua Media Kefei Wang, rekao je da ova suradnja odražava kinesku misiju, nosi značaj jačanja kulturne razmjene kroz inicijativu Belt and Road, ali da će Huahua Media, prateći razvoj filmske tehnologije, u potpunosti poštovati ovaj filmski klasik, kako se se uradila nova verzija koja bi ovome filmu donijela novi život i oživjela emocije koje ljudi iz Kine, BiH i Srbije imaju prema ovome filmu.

Generalni direktor Filmskog centra Sarajevo Jasmin Duraković, naglasio je kako su filmovi Hajrudina Šibe Krvavca dragocjena kulturna dobra u bosanskohercegovačkoj filmskoj arhivi. On se nada da se remake filma "Most", ali i filma "Valter brani Sarajevo" biti predstavljena kultura BiH i regije kroz globalni jezik filma, te da će ovi projekti značiti puno za razvitak kulturne suradnje Kine sa BiH i regijom.

Duraković je predstavio i projekat Muzeja "Valter brani Sarajevo", koji privlači veliki broj turista iz Kine impresioniranih istoimenim kultnim filmskim klasikom.

Srpski filmski producent i reditelj, predstavnik Dandelion Productions Inc, Predrag Gaga Antonijević, izjavio je kako "Most", zbog svoje uzbudljive priče i karakterizacije likova, nadilazi kulturne i jezičke barijere, te je zbog toga jedan od najgledanijih filmova nekadašnje Jugoslavije svih vremena. Smatra da će kroz napor međunarodnog tima okupljenog oko ovoga filma, te uz značajno učešće filmskih radnika iz Srbije i BiH, nova verzija "Mosta" imati međunarodni uspjeh.

Ambasador Srbije u Kini Milan Bačević naglasio je kako je Srbija bila značajan dio Jugoslavije, a ovaj film "Most" svjedočio je kinesko-jugoslovenskom partnerstvu u prošlosti, ali, zbog učešća velikog broja glumaca iz Srbije i autora u njemu, i o današnjim kinesko-srpskim odnosima. On vjeruje ovaj film, kulturno dobro za koji su vezni svi narodi bivše jugoslavenske regije, kao dio kineske inicijative Belt and Road, biti značajan oblik kulturne razmjene i da će dalje ojačati snažno prijateljstvo Kine, Srbije i BiH.

Ambasador BiH u Kini Anton Rill, izjavio je da su "Most" i "Valter brani Sarajevo" klasici u srcu starije generacije Bosne i Hercegovine, kao i muzika iz ovih filmova koja ima vječnu slavu. Istovremeno, kineska inicijativa Belt and Road se razvija i on se raduje pozitivnom uticaju koji Kina može imati u BiH i drugim zemlje regije kroz ovaj projekat remake-a, ali i da mlađe generacije u Kini, BiH i čitavoj regiji bivše Jugoslavije mogupreko nove verzije ovoga filma graditi nove prijateljske odnose i prevazilaze postojeće granice.

Saopćeno je da produkcija "Most", nakon potpisivanja ovoga ugovora, ulazi u svoju ozbiljnu fazu priprema, te da se snimanje planira za početak 2020. godine. Predstavnci Huahua Media dolaze u narednih mjesec dana u Sarajevo i Beograd radi obilaska lokacija, castinga i daljnjih priprema za ovaj veliki filmski projekat.

Huahua Media trenutno je jedan od vodećih filmskih investitora i distributera filmova u Kini. Projekte rade, pored domaćih filmova, i sa velikim američkim holivudskim kompanijama poput Paramounta i Warner Brossa, dok su njihovi projekti globalni filmski hitovi poput "Transformer: The Last Knight", "Ghost in the Shell", "Allied", "Star Trek Beyond", "Jack Reacher: Never go back", "Mission Impossible 6", kao i "Godzilla, King of Moster", koji krajem maja ima svoju svjetsku premijeru.