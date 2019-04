Jelena Ćuruvija: Važno je da Vučić shvati šta je radio devedesetih

Jelena Ćuruvija, ćerka ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, izjavila je da nikada neće biti zadovoljna jer smatra da pred sud neće izaći niti će biti kaženjeni ljudi koji su smislili da njen otac treba da bude ubijen i da je to nešto što će u sebi nositi do kraja života.

"Čekamo Apelacioni sud da vidimo šta će oni da kažu i eventualno tek posle toga može da bude neki kraj tog procesa. Ja nikada neću biti zadovoljna zato što mislim da ljudi koji su smislili u svojim glavama da on treba da bude ubijen očigledno neće izaći pred sud i neće biti kažnjeni za to i to je nešto što ću nositi izgleda do kraja života", rekla je Jelena Ćuruvija u intervjuu za portal Istinomer.rs.

Ona je kazala da teško može da nadje opravdanje za ponašanje Aleksandra Vučića, koji je u vreme ubistva njenog oca bio ministar informisanja.

"Ono što, mnogo godina kasnije, mogu da očekujem od Vučića i uopšte od te ekipe, koja je bila tada a i sada je, da oni shvate šta su radili. Meni bi možda izvinjenje značilo u tom smislu da ja vidim da ti razumeš kakav si bio. Jedino na taj način čovek može da se promeni", rekla je Ćuruvija.

Jelena Ćuruvija je rekla da kada kaže izvinjenje misli na priznanje u kakvoj su politici učestvovali.

"To je više priznanje. Teško je priznati da si pogrešio. Teško je priznati da si učestvovao u nečemu u čemu nisi smeo da učestvuješ i to nema više samo veze sa mnom, to ima veze sa svim tim 90-im i celim Balkanom i svim onim što se dešavalo tada. Ja shvatam da je teško, užasno je teško ali u tome je i veličina neke osobe. Ako kaže: 'Da, jeste, tako je bilo izvinjavam se i nemam opravdanja', onda ću ja možda reći: 'Pa dobro'", naglasila je Jelena Ćuruvija.

Ona smatra da se desila smena generacija i da akteri devedestih, koji su bili bitni i radili šta su radili u Državnoj bezbednosti, više nisu na poziciji moći.

"Ne bih mogla sad da tvrdim da se ništa nije promenilo. Da se ništa nije promenilo, mislim da se ova presuda ne bi desila. U tom smislu, to mi daje veru. Zato sam rekla da je sudsko veće dalo jasnu poruku. Možda smo za došli u tu fazu, kao država, da ipak ne smeju da se koriste državni službenici državne bezbednosti da ubijaju političke neistomišljenike", rekla je ćerka Slavka Ćuruvije.

Ona je rekla da treba biti i iskren i reći da u nekim "ćoškovima i mrakovima" postoje ljudi koji su preživeli razne optužbe i koji nikada nisu pominjani.

"Oni su i dalje negde tamo, u nekim senkama mračnim, tako da su oni ostali netaknuti", kazala je Jelena Ćuruvija u intervjuu za portal Istinomer.rs.