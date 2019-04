Zašto Komšić traži od Hrvatske da obustavi progon građana BiH?

Nakon što je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosanskohercegovačkih građana od strane Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) Republike Hrvatske, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić traži od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosanskohercegovačkih građana.

Istovremeno u Sloveniji hitno zasijeda Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje, zbog navodne "špijunske afere" u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe. U ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom POP TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju.

Dvije sedmice nakon što je Predsjedništvo BiH od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju selefija u BiH, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član Predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave kako se navodi "progon bosanskohercegovačkih građana”.

"Također, član Predsjedništva BiH Željko Komšić još jednom poziva bosanskohercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država", dodaje se u saopštenju iz Komšićevog kabineta.

Bivši ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju selefija u BiH od strane hrvatske Sigurnosno obavještajne agencije (SOA). Dodaje da sve ono što se moglo vidjeti i pročitati u medijima jasno pokazuje da postoji upad obavještajaca iz Hrvatske u BiH.

"Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje. Ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da Predsjedništvo BiH zauzme stav o tom pitanju. BiH jeste prostor gdje, da upotrijebim taj izraz 'vršljaju' razne obavještajne službe. Ovdje možemo kazati da ukoliko je Obavještajna služba BiH (OSA) presjekla, a očigledno je da jeste, takvu vrstu nelegalnih aktivnosti SOA-e, to je za pohvaliti. Ali, nisam iznenađen jer kada pogledate historijat upada obavještajne službe Hrvatske i u Sloveniju i za neke ranije aktivnosti na području BiH, ovo je samo slijed ili ono što oni rade u BiH već godinama”, kaže Ahmetović.

Obavještajna ili afera selefije potresa BiH skoro mjesec. Državno Tužilaštvo u petak (5. aprila) naredilo je pokretanje istrage protiv državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića i to, između ostalog, zbog odavanja povjerljivih podataka i lažnog iskaza pred Tužilaštvom.

Nekoliko dana ranije saopštili su kako nema elemenata za provođenje istrage u takozvanoj "obavještajnoj aferi" protiv zamjenika ministra sigurnosti BiH Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i generalnog konzula Hrvatske u BiH Ivana Bandića, koji su se pominjali u novinskim tekstovima vezanim za ovu aferu.

Prvi put o svemu je javno govorio i zamjenik ministra sigurnosti u BiH Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja selefija. On je u intervjuu televiziji N1 ponovio da njega u tom predmetu nema, da čvrsto stoji iza toga da je kompletna priča iskonstruisana.

Upravo Krešić je potpisao i u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine poslao bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u BiH. U intervjuu za TV N1 odgovarao je i na pitanje: Gdje su ti kampovi koji se spominju?

"Taj dio je razjašnjen. Potpisao sam dopis za konsolidiranu radnu listu koju je tražio UN. To je na osnovu izvještaja Udarne grupe za borbu protiv terorizma. Svi ti papiri se nalaze u Ministarstvu sigurnosti, u arhivi, dostupni su. Iznijet ću sve u javnost. Razriješio sam medijski to, iskomunicirao sa Ahmetovićem", kazao je Krešić između ostalog u intervjuu Televiziji N1.

No, bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije. Nije znao kakav dokument ide u Ujedinjene narode.

"Nisam znao za taj dokument. BiH kao i svaka druga zemlja radi tu konsolidovanu listu. U trenutku kada sam bio van Ministarstva, izvan kabineta, dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja nisam bio upoznat", kaže Ahmetović.

Kaže kako je nakon svega taj dokument proslijedio Tužilaštvu BiH.

"Nažalost evo, promijenjena su dva ili tri državna tužitelja, do danas nemamo očitovanje državnog Tužilaštva o onome što sam im poslao 2010. godine", dodaje on.

Ahmetović tvrdi da je riječ o čistoj zloupotrebi ovlasti od strane specijalnog tužiteljstva koje je formirano u Banjoj Luci, a u međuvremenu je rasformirano, i da je na bazi njihovih informacija urađena ta konsolidovana lista.

"To je potpuna zloupotreba, jer se može vidjeti da se na dokumentu nalazi zaglavlje Vijeća ministara BiH, a vodeni grb Republike Srpske", objašnjava on.

Mediji u BiH su objavili veliki broj izjava ljudi da su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih Semir Aganović za Radio Slobodna Evropa kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju. Zanimalo ih je između ostalog gdje je bio u ratu.

"Ne znam zašto sam protjeran iz Hrvatske, piše da je zbog nacionalne sigurnosti. Bio je to deseti mjesec kada sam dobio radnu dozvolu, odmah nakon toga, jedno 15 dana, sam dobio rješenje o protjerivanju. Nisu mi ništa objasnili zbog čega me protjeruju, znam da nisam imao nikakvih prekršaja, a kamoli nešto krivično. Znači, čist kao suza. Pitali su me gdje sam bio i šta sam radio u ratu, ima li kod nas 'bradonja', idem li u džamiju, pitanja o nekim Arapima", ispričao je Aganović za Radio Slobodna Evropa.

Aganović je nakon razgovora koji su s njim, kako kaže, obavili pripadnici sigurnosne službe Hrvatske protjeran iz te države u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina.

Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u koji je takođe umiješana SOA.

Slovenački premijer Marjan Šarec sazvao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog navodnog djelovanja hrvatske SOA-e u toj zemlji. Hrvatski ambasador je tim povodom pozvan na razgovor u slovenačko ministarstvo vanjskih poslova, a slovenačka ambasadorica povučena na konsultacije u Ljubljanu.

Šarec je ranije izjavio da ga zabrinjava hrvatsko ponašanje jer je navodno hrvatska obavještajna služba prisluškivala bivšeg slovenskog arbitra u arbitražnom postupku o granici Jerneja Sekoleca i slovensku dužnosnicu Simonu Drenik kako bi diskreditirala arbitražni proces.

Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom POP-TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj, prvi čovjek austrijske Styrije u Hrvatskoj, koja je vlasnik hrvatskih medija Večernji list i 24 sata, pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Ova televizija, koja je objavila priču o navodnoj aferi prisluškivanja oko Piranskog zaljeva, objavila je i audio snimak za koji tvrde da je pokušaj Ivana Tolja da zaustavi objavljivanje priče. U audio snimku pominje se i pisanje bosanskohercegovačkog portala Žurnal.info, koji je prvi objavio priču o djelovanju SOA-e u BiH.

Na priči u Sloveniji je radio novinar POP -TV -a Jure Tepina. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su na ovoj priči radili od 2015. godine od kada su tražili ko je prisluškivao slovenačke zvaničnike. Do sada, kako kaže, nije bilo konkretnih dokaza, imena i fotografija da bi bila objavljena. Pokušaj da se spriječi objavljivanje priče po njegovom mišljenju pokazuje da se i novinari prisluškuju. Na pitanje kakva je veza između afere u BiH i Sloveniji odgovara:

"Kad mačku zgaziš na rep ona zacvili. Te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim onda sigurno sa jednim konkretnim obavještajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obajvještajne službe. To je kulminiralo i došlo je do novinara kako u BiH tako i u Sloveniji. Mislim da je u Bosni afera još na početku. Jedino što može te stvari da smiri je javno objavljivanje svega što saznaju novinari kako u Sloveniji tako i u Bosni”, kaže on.

On se pita i koji je to motiv Hrvatske obavještajne službe i zbog čega se toliko trude da utišaju i sakriju jednu priču za koju tvrde da ne postoji.

Hrvatska Vlada u potpunosti je odbacila sve navode o pokušaju uticaja na slovenačke medije, a iz hrvatske Sigurnosno obavještajne agencije sve medijske navode o prisluškivanju tokom arbitražnog postupka ocjenjuju kao netačne i iskonstruisane.

Ministarstvo sigurnosti BiH nedavno dostavilo je Predsjedništvu Bosne i Hercegovine informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju selefija u zemlji.

Direktor Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Hrvatske Daniel Markić potvrdio je da su hrvatski obavještajci razgovarali sa državljanima Bosne i Hercegovine, iako je prva reakcija zvaničnika iz Hrvatske bila da je riječ o "politikantskim konstrukcijama".