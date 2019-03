Da li su hrvatske službe vrbovale selefije u BiH?

Portal Žurnal u srijedu navečer je objavio da su obavještajci i diplomate Repulike Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u mesdžide na području Zeničko-dobojskog kantona. U Bosni i Hercegovini burne reakcije oko cijelog slučaja.

U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji je dat u rad tužiocu Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, koji će, kako se navodi u saopštenju za javnost iz ove institucije, preduzeti hitne aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima, koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH.

Iz bh. Tužilaštva navode da će u okviru predmeta biti ispitane sve osobe koje su iznosile navode i saznanja o navedenim aktivnostima, a o kojima tužilaštvo nije informisano niti su dešavanja prijavljena Tužilaštvu BiH.

"Ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić biće pozvan i saslušan o svim detaljima koje je iznio u medijskim izjavama, a o kojima tužilaštvu nije podnesena nikakva prijava niti izvještaj od nadležnih agencija za provođenje zakona", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je za televiziju N1 izjavio kako već godinu i više to ministarstvo raspolaže sa obavještajnim informacijama da je hrvatska služba pokušavala vrbovati, kako je rekao, bosanske državljane koji imaju veze sa selefijskim pokretom.

„Da to oružje kupe i da to transportuju u Doboju i tamo medžlisu, da se izmontira jedna takva operacija u kojoj bi se otkrilo naouružavanje i oružje, a ja to povezujem sa onom polemikom koju sam imao sa predsjednicom Hrvatske, kada je rekla deset hiljada terorista, Bosna i Hercegovina problem, ugrožava stabilnost regiona“, kazao je Mektić.

O cijelom slučaju se izjasnio i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić, koji se pominje u tekstu portala Žurnal, gdje se navodi da je Krešić više puta u javnosti iznosio tvrdnju da u BiH postoje teroristički kampovi.

Na ove tvrde, Krešić u saopštenju za medije navodi:

„Ovako izrečene lažne konstrukcije vjerojatno su pokušaj skretanja pozornosti sa istinske borbe protiv nasilnog ekstremizma, terorizma i svih pojavnih oblika kriminala, a što glasno zagovaram u svom radu kroz cijeli mandat, a sve s ciljem stvaranja boljeg sigurnosnog ambijenta što je jamac cjelokupnog napretka BiH“, navodi se u saopštenju iz Krešićevog kabineta.

U objavljenom tekstu portala Žurnal se tvrdi i da je veza sa institucijama Republike Srpske bio novinar RTRS-a Mato Đaković kojem je, čak, dato na raspolaganje i službeno auto Vlade Republike Hrvatske sa diplomatskim tablicama. Đaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) o svemu kaže:

„Nažalost, ovo mogu samo bolesni umovi napisati, što se radi u ovoj državi. Nikada nisam imao nikakve veze sa bilo kojom obavještajnom službom, a ni sa Hrvatskom. Danas sam posalo i demant na sve strane i tražiću satisfakciju na sudu“, poručuje Đaković.

I član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović najavio je u četvrtak da će u Predsjedništvu pokrenuti temu da su hrvatske obavještajne službe pokušavale vrbovati tzv. selefije kako bi pokušali diskreditirati državu BiH i zahtijevati da se od ministra sigurnosti BiH dobije informacija o tome šta se zapravo desilo.

"Inače, taj primjer, ako je tačan, i ranije izjave koje su dolazile iz Hrvatske na tu temu koje uveličavaju pitanje radikalizacije u BiH, izmišljaju se razne brojke, to ne doprinosi dobrim odnosima između naših zemalja. BiH i Hrvatska imaju potrebu da imaju jako dobre odnose“, kazao je Džaferović.

Cijeli slučaj na konferenciji u Neumu, gdje se održava naučno-stručni skup pod nazivom "Evropski ustav za Bosnu i Hercegovinu", komentarisali su i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, te predsjednik Hrvatske Andrej Plenković.

Čović je poručio da su navodi o involviranosti diplomata iz Hrvatske u vrbovanje selefija zbog prenošenja oružja u BiH samo odraz stanja u kojem se BiH nalazi, te je odbacio sve tvrdnje o tome.

"Ne čudi me da to ide preko institucija BiH, kada se nalazimo u stanju u kojem jesmo. Manipulirati na takav način, da dužnosnici jedne opcije to rade prevazilazi sve što sam očekivao od tih ljudi", kazao je Čović.

I hrvatski predsjednik Vlade je odbacio pisanje portala Žurnal.

"Moramo priznati da je riječ o kreativnoj manipulaciji. SOA je već dala priopćenje i odbacila sve insinuacije. Hrvatska je zemlja koja se bori protiv terorizma i sarađuje sa partnerima u tome. BiH nam je partner i tako će i ostati", izjavio je Plenković.