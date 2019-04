Junker: Bez ratifikacije nemoguće dalje odlaganje Bregzita

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je da neće biti daljih odgađanja "Bregzita" ukoliko britanski Parlament ne ratifikuje sporazum sa Briselom najdalje do 12. aprila.



On je u obraćanju Evropskom parlamentu rekao da je 12. april krajnji rok da britanski Parlament odobri sporazum.



"Ukoliko to ne učine, nikakvo dalje odgađanje neće biti moguće", istakao je Junker.

On je to istakao nakon što je u utorak britanska premijerka Tereza Mej najavila da će zatražiti još jedno odglaganje. Ona nastoji da pronađe izlaz u dogovoru sa liderom opozicije, predsednikom Laburističke partije Džeremijom Korbinom.



Junker je upozorio da je vrlo moguće da će u ponoć 12. aprila Velika Britanija istupiti iz EU bez sporazuma.



"To nije ishod koji ja želim, ali smo se pobrinuli da EU bude i na to spremna", dodao je Junker.

On je ponovio da Britanija neće dobiti prelazni period nakog Bregzita, ukoliko ne ratifikuje sporazum sa EU.“Velika Britanija će biti više pogođena nego EU jer ne postoji takva stvar kao što je ‘upravljani’ ili ‘sporazumni izostanak dogovora’, kao što ne postoji ‘tranzicija bez dogovora’”, naglasio je predsednik Evropske kommisije.

“Radiću do poslednjeg momenta da bi se izbegao Bregzit ‘bez sporazuma’,” dodao je Junker.



Međutim, on je precizirao da će EU postaviti veoma čvrste uslove za ponovno otpočinjanje pregovora sa Britanijom o novim trgovinskim odnosima, u slučaju da se desi najgori scenario.



EU može da postavi uslove poput da Velika Britanija poštuje finansijske obaveze prema evropskom bloku, zatim garanotvanje prava evropskih građana koji žive u Britaniji i upravljanje granice između dve Irske, što je jedan od ključnih razloga zbog čega su britanski poslanici odbacili sporazum koji je Tereza Mej postigla sa Briselom.