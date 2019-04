VOA: Vlada Srbije angažovala kompaniju da lobira u SAD u vezi sa Kosovom

Vlada Srbije angažovala je kompaniju "Kliri Gotlib Stin i Hamilton LLP" (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) da lobira za nju u Vašingtonu, prenosi Glas Amerike (VOA).

Kako se navodi u zvaničnom dokumentu podnetom američkom Sekretarijatu za pravosuđe, 27. marta 2019. godine, pomenuta firma lobiraće za Srbiju "kod svih američkih zainteresovanih strana (uključujući i zvaničnike američke vlade) u vezi sa određenim pitanjima regionalne saradnje koje obuhvataju stranog klijenta (Srbiju) i Kosovo".

U dokumentu koji je podnet Sekretarijatu za pravosuđe, kako piše Glas Amerike, nalazi se i ugovor između firme "Kliri Gotlib Stin i Hamilton LLP" i Kancelarije državnog pravobranioca Srbije, upućen 20. marta 2019. godine na adresu Olivere Stanimirović, koja se navodi i kao zvaničnica Vlade Srbije, koja će biti primarni kontakt sa lobističkom firmom.

U ugovoru, ispod kojeg se nalaze imena partnera firme Til Miler-Ibolda i Fransoa-Šarla Laprevotea, koji se nalaze u kancelariji firme u Briselu, navodi se da će, pored njih dvojice, tim koji će raditi za Srbiju, činiti još i Klaudija Arinaker iz kancelarije u Parizu, prenosi VOA.

U jednom delu ugovora, Miler-Ibold i Laprevote podsećaju da njihova firma od 22. novembra 2013. zastupa Srbiju, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom i Crnom Gorom (zemlje naslednice bivše Jugoslavije) i Narodnu banku Srbije, u vezi sa likvidacijom njujorških filijala Beogradske banke, A.D. i Jugobanke A.D.

Glas Amerike piše da se u podnesku ne navodi koliko će Vlada Srbije plaćati usluge firme, ali prema podacima dostupnim na zvaničnoj stranici Senata SAD, na kojoj lobističke firme prijavljuju sume koje naplaćuju klijentima, "Kliri Goitlib Stin i Hamilton LLP" je od januara 2018. do danas u svojim kvartalnim izveštajima prijavljivao sume od 20 do 340 hiljada dolara.

O kompaniji

Na zvaničnoj internet prezentaciji ta advokatska kancelarija predstavljena je kao pionir globalne pravne profesije. Osnovalo ju je 1946. godine sedam partnera - Džorž Kliri, Leo Getlib, Henri Frendli, Mel Stin, Hju Koks, Fauler Hamilton i Džorž Bol.

Kompanija koja postoji 73 godine navodi da zapošljava 1.300 advokata, koji za nju rade u više od pedeset država sveta i to, kako ukazuju, u sferama pravne, poslovne, socijalne i kulturne perspektive. Ima predstavništva u svetskim metropolama: Abu Dabiju, Pekingu, Briselu, Buenos Ajresu, Kelnu, Frankfurtu, Hong Kongu, Milanu, Moskvi, Njujorku, Parizu, Rimu, Sao Paulu, Seulu i Vašingtonu.

Kako je navedeno na njenom sajtu glavni klijenti su: korporacije, finansijske institucije, vlade, lokalni biznisi, ali i pojedinci. Neki od njih su: Airbus, American Express, Bank of America, BNP Paribas, Bosch, The Coca-Cola, KKR, ali i dve države Grčka (The Hellenic Republic) i Argentina (The Republic of Argentina).

Kao bivše, neimenovane klijente između ostalih navode, jedanaest bivših federalnih tužilaca, dva bivša savetnika Federalne korporacije za osiguranje depozita, bivšeg zamenika generalnog direktora Evropske komisije za konkurenciju i nekoliko bivših članova pravne službe Evropske komisije, prenosi Glas Amerike.