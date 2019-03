Vučić građanima sa kreditima u 'švajcarcima' obećao rešenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je građane koji protestuju ispred Vrhovnog kasionog suda u Beogradu zbog kredita u švajcarskim francima i preneo im da je država spremna da razmotri kako da se pomogne u 16.800 predmeta i kako da se ta dugovanja prebace na evro.

Vučić je u razgovoru sa građanima rekao da država mora delimično da u tome pomogne finansijski ali da ne treba da imaju iluzije da će sav teret tog problema da preuzmu banke.

Građani su ocenili da država ne treba da bilo šta plati ali im je on u više navrata rekao da nema načina da se to drugačije reši. Vučić ih je zamolio da prestanu sa svojim protestom a da je on spreman da se sa njima sastane i da se to zajednički reši, kao i da uvek mogu da se vrate u sledeći petak ako ne budu zadovoljni reagovanjem države.

"Ja verujem da možemo da napravimo dogovor. Razgovaraćemo sa bankama, oni će biti oštro protiv. A videćemo šta će reći i Kasacioni sud, iako ja na to ne mogu da utičem. Ali to da banke prihvate sav rizik, oni to neće", rekao je Vučić.

On je rekao da ljudima koji imaju kredite u švajcarskim francima ne želi da priča bajke, i da u svemu tome ni na koji način nije učestvovao, ali da je država spreman da se razgovara kako da se reši taj problem.

"To bi državu koštalo oko 120 miliona evra. Spremni smo da pregovaramo sa bankama da, ako sud donese odluku, banke plate 60 ili 70 odsto a da mi pomognemo sa 20 ili 30 odsto da bi se banke umilile da na određeni način pomognu. Jer nije fer da neko plati toliki novac a ostane bez svega", rekao je Vučić.

On je prihvatio sugestiju građana da je u svemu tome država delimično odgovorna, jer su mnogi ministri davali lažni utisak sigurnosti građanima, ali da na ugovorima nema potpisa države, već je svako od građana sam potpisao.

