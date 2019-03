Dačić: Srbija će braniti Srbe na Kosovu u slučaju napada

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u perak u Beogradu da će Srbija braniti Srbe na Kosovu ako dođe do oružanog napada na njih i dodao da to niko ne može da joj zabrani.

"Ako Kfor ne garantuje bezbednost Srba, a to je obavezan prema Rezoluciji SB UN 1244, i ako dođe do oružanog napada na Srbe (na Kosovu), Srbija će braniti Srbe. To niko ne može da nam zabrani jer onda Rezolucija 1244 više nije na snazi", rekao je Dačić na konferenciji za novinare posle sastanka sa šefom diplomatije Grenade Čarlsom Piterom Dejvidom.



Šef diplomatije Srbije je rekao da to nije pretnja već "samo upozorenje" kosovskim vlastima "da se ne igraju vatrom". "Nije pretnja ako Srbija kaže 'ako napadnete Srbe, mi ćemo da branimo Srbe'", kazao je.



Dačić je naveo da u Rezoluciji 1244 stoji da Kfor predstavlja jedine bezbednosne snage na Kosovu i da je njegova dužnost da garantuje bezbednost, i ocenio da je to "najvažniji deo Rezolucije".

Dodao je da su jačoj poziciji Srbije oko Kosova, uz napore Beograda, najviše doprineli postupci prištinskih političara koji, kako je ocenio, rade na svoju štetu.



"Najveća pretnja za njih same su oni sami. Nije dobro sve ovo što rade, ali samo nek nastave tako, na dobrom su putu da izgube sve što su dobili", dodao je Dačić.