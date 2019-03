Protest '1 od 5 miliona u Novom Sadu

Veliki broj građana okupio se i ovog petka na novosadskom Pozorišnom trgu, gde je održan deveti po redu protest "Jedan od pet miliona", koji je bio posvećen Međunarodnom danu žena i borbi za prava i ravnopravnost svih žena Srbiji. Govornice su bile četiri žene.

Glavni moto i poruka skupa bio je "Za sve nas", a organizatori su delili i razglednice na kojima su se nalazile poruke žena sa društvenih mreža koje "svakodnevno doživljavaju diskriminaciju zasnovanu na rodnim stereotipima". Razglednice su adresirane na ministarku Zoranu Mihajlović, koja je i predsednica Koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost.

I ove nedelje protestnom skupu u Novom Sadu su se pridružiti novosadski studenti. Bile su tu i pristalice vojvođanske autonomije, koji su doneli nekoliko desetina zastava Vojvodine, i jednu veliku zastavu te pokrajine. Bila je primetna i druga grupa demonstranata, koja je razvila veliku zastavu Srbije i dvadesetak manjih. Te dve grupe građana bile su vidno odvojene, ali incidenata nije bilo i nakon govora, grupa sa vojvođanskim zastavama je otišla sa protesta.

I ove nedelje su građani učestvovali u protestnoj šetnji, koje je počela ispred Gradske kuće. Tu je održano “Pet minuta buke”, uz muziku sa razglasa na kamionu i pištaljke. Protestna kolona se zaustavila i kod tržnog centra “Promenada”, čiju su izgradnju pratile brojne afere i nezadovoljstvo građana.

Republička poslanica Aleksandra Jerkov poručila je okupljenima da današnji režim u Srbiji pruža zaštitu samo ljudima koji “pokušavaju da prevare sistem”. Prema njenim rečima, jasno je da su ljudi nezadovoljni i da izlaze na proteste, jer vlast ne štiti "poštene ljude i one koji pokušavaju da žive isključivo od svog rada i zalaganja". Ona je ocenila da je nekažnjivost u Srbiji poprimila opasne razmere, i podsetila na slučaj novinara portala Žig info Milana Jovanovića, u kojem još uvek niko nije kažnjen za paljenje njegove kuće nakon što je kritički pisao o aktuelnoj vlasti.

"Ako ovo sa Milanom prođe i Simonović još jedan dan provede a da ne odgovara za to što je učinio, onda se to sutra može desiti svakome od nas, vašoj deci, kolegama, porodici, prijateljima. Moramo da kažemo: no pasaran. Novi Sad neće dati ni Milana, niti bilo kog poštenog čoveka u ovoj zemlji", rekla je Aleksandra Jerkov. Ona je polovinu svog govora ustupila jedinom muškarcu koji se danas obratio na protestu u Novom Sadu, upravo novinaru Milanu Jovanoviću iz Grocke. Okupljeni su dugo skandirali "Ne daj se, Milane", a on se zahvalio na podršci sa porukom da će istim žarom nastaviti da se bavi svojim poslom, ali da očekuje i "mlade ljude da se uključe u borbu".

"Ja ću još više da radim, iako me gaze godine, ali očekujem da mi se i vi mladi pridružite u tome da izaberemo pravu vlast i prave ljude na prave funkcije", kazao je Jovanović.

Predstavnica Inicijative "Mame su zakon" Ivana Tanasijević rekla je da prema Ustavu Srbije, svaka trudnica i majka ima pravo na posebnu zaštitu tokom trudnoće ili dok su joj deca mala, te da se ovakva vrsta zaštite ne sme selektivno primenjivati na one majke koje su zaposlene, dok one koje nisu nemaju to pravo. "To pravo po ustavu treba da im bude garantovano bez obzira na njihov radni status. Bez obzira da li su zaposlene ili ne one to pravo imaju. Uvođenjem uslova da majka mora biti u radnom odnosu da bi ostvarila ova prava, direktno se krši Ustav Srbije. Da li je to zlatno doba o kojem nam vlast danas govori", kazala je Tanasijević.

Obratila se i studentkinja novosadskog Filozofskog fakulteta Saška Radujkov, koja je poručila svakog petka sa svojim kolegama dolaziti na proteste, sve dok se "ne stvore uslovi da studenti koji su marljivim radom zaslužili svoje diplome ne budu ponovo poštovani u Srbiji". "Poslove u ovoj zemlji daju ljudima koji su kupili diplome, dok mi noćima ne spavamo da bismo položili ispite, završili fakultete i postali korisni članovi ovog društva. Takvi naše profesore nazivaju neozbiljnim imenima", rekla je Radujkov.

Direktorka Centra za geostrateške studije Dragana Trifković, poručila je okupljenima da ne dozvole da ih predsednik Srbije Aleksandar Vučić posvađa, jer su svi ljudi koji se okupljaju na ulicama zapravo "ujedinjeni protiv mafijaškog sistema". "On je proćerdao Kosovo, proćerdaće i Vojvodinu i Šumadiju, i budućnost naše dece, samo da bi što duže ostao na vlasti da može da pljačka", rekla je Trifković na protestu u Novom Sadu. Poručila je da će "aktuelni režim u Srbiji veoma brzo pasti", jer su uveli "anarhiju začinjenu primitivizmom" umesto demokratije.