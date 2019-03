Pavlopulos: Grčka za napredak Zapadnog Balkanu ka EU

Grčki predsednik Prokopis Pavlopulos izjavio je u Podgorici da je Grčka za napredak svih zemalja zapadnog Balkana ka EU.



"Evropi je potrebno stvaranje jednog krila jugoistočne Evrope bez kojeg ne može biti dovoljno jaka. Zbog toga želimo da i ostale zemlje regiona napreduju tako kako napreduje Crna Gora", rekao je Pavlopulos nakon razgovora sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem.



On je istakao da sve države koje žele da postanu članice EU moraju da poštuju u potpunosti evropske pravne tekovine i međunarodno pravo, saopšteno je iz kabineta predsednika Crne Gore.



"Zbog toga narodi koji žele da uđu u EU moraju prvenstveno da reše sve razmirice i nesuglasice koje imaju sa svojim susedima. Evropa ne sme da bude prostor za razmirice", poručio je Pavlopulos.



On je čestitao Crnoj Gori na dosadašnjem napretku na evropskim putu i pozvao Đukanovića da u najskorije vreme poseti Atinu.



Đukanović je zahvalio Grčkoj za podršku koju u kontinuitetu pruža evropskoj perspektivi zapadnog Balkana.



On je ocenio da je region značajno napredovao i da imponuje to što podrška ne stiže samo od Grčke, nego i od ostalih članica EU.



Đukanović je rekao da su danas potpisani ugovori u oblasti kulture i unutrašnjih poslova, a da je na sastanku razgovarano i o ekonomskoj, kao i o saradnji u oblasti pravosuđa.



"Našim gostima sam saopštio da je Crna Gora najdinamičnija ekonomija regiona i najvažnije je da to želimo da ostanemo", rekao je Đukanović.