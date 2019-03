Protesti ’1 od 5 miliona’ u N. Sadu, Čačku, Nišu i Subotici

Više hiljada građana okupilo se i ovog petka u centru Novog Sada na protestu „Jedan od pet miliona“. Sedmom okupljanju građana i ovaj put se pridružila povorka studenata, koji su uz poruku „Studenti ne ćute“ krenuli sa kampusa novosadskog Univerziteta.

Kolonu nekoliko stotina studenata aplauzom su pozdravili okupljeni građani ispred Srpskog narodnog pozorišta. Njima se prvi obratio student Nikola Sibinčić. On je poručio da je on jedan od pet miliona građana koji zaslužuju bolji život. Optužio je Aleksandra Vučića da je njegova vlast „vratila nauku u srednji vek“, i poručio je da njega „ova vlast neće oterati iz zemlje“.

Oštro je kritikovao i ministra Šarčevića zbog njegove ranije izjave da na listi podrške akademskih građana „nema ozbiljnih imena“. Prisutne je podsetio i na to da je Bratislav Gašić, kao nekadašnji ministar vređao novinarke, pa je danas direktor Bezbednosno informativne agencije. Sibinčić je poručio da do promena neće doći „dok se čekaju neki drugi ljudi“.

„Kada pogledam oko sebe, vidim ponosne i hrabre ljude, vidim ljude koji odbijaju da pognu glavu i da zatvore oči, vidim ljude koji znaju da promene neće doći dokle god čekamo neko drugo vreme, neku drugu šansu ili neke druge ljude. Dragi moji, ovo je pravo vreme i ovo je ta šansa, mi smo ti ljudi, počelo je“, rekao je on.

Iako je bilo najavljeno da će na sedmom novosadskom protestu „Jedan od pet miliona“ govoriti karikaturista Predrag Koraksić – Corax, on je zbog bolesti morao da otkaže svoj dolazak. Umesto njega, sa stepenica Srpskog narodnog pozorišta okupljenima se obratio glumac i predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović.

On je kritikovao izostanak masovnijeg učešća studenata na protestu, pitajući ih „šta treba da se desi da se pokrenu“.

„Nažalost kilometar odavde (na kampusu Univerziteta, prim. aut.), tamo gde su nosioci promena, a to su uvek studenti, situacija baš nije sjajna. Danas nas je bilo trista, trista pedeset studenata. A bila je puna menza. A to me vređa. Da ja njih pitam, šta još treba da se desi, ko treba da popije šipku u glavu, kome treba da izbiju zube, kome da ispale šest metaka u leđa, koliko još ortaka sa fantomkama treba da vam sruši naselje, koliko još helikoptera treba da padne, koliko još novinarki treba da klekne, koliko žena treba da bude silovano da bi ste se probudili?“, rekao je on.

On se osvrnuo i na transparent na kom se poručuje da ako se „preda Kosovo“, biće „izgubljena i Vojvodina“. Prema Trifunovićevim rečima, ako se o tome priča, „to znači da postoji i realna opasnost“.

„Ono što mi treba da uradimo, to je da izgradimo sistem. Da vratimo jačinu i snagu institucijama. Ovo nije sistem, ova kriminogena struktura je izbrisala svaki sistem, pogazili svaku instituciju i ubila je dostojanstvo svakog čoveka. Država treba da stoji uz čoveka“, poručio je on.

Nakon njegovog obraćanja građani su krenuli u šetnju koja je prošla bez incidenata.

Inače, okupljene su dočekali plakati na zidovima i banderama u užem centru grada sa uvredljivim natpisima. Nepoznati autori su građane označili kao „stoku“ koju vode oni koji su ih „pokrali“.

Čačak: Odbrana građana na ulici

I pored veoma lepog vremena, na sedmoj protestnoj šetnji čačanskim ulicama okupilo se nešto manje ljudi nego proteklih nedelja. Prema procenama, bilo ih je oko 700.

Neformalni organizator protesta, student Fakulteta političkih nauka u Beogradu Radiša Ćeriman ni ovoga petka nije se bavio lokalnim temama. On je sa govornice napomenuo da su učesnici protestnih šetnji ostavili političke i ideološke razlike po strani, jer, kako je rekao, u borbi za spas države ''nema mesta za podele''.

"Nema mesta međusobnim razlikama. Svi imamo isti cilj, a to je slobodna i uređena Srbija. Ne smemo oddstupiti ni korak u ovoj borbi, ne smemo im dozvoliti da uguše našu odlučnost. Moramo izdržati do kraja, sve dok im ne vidimo leđa i zatvorske uniforme na njima. Na ulicama ćemo tražiti pravdu, a slobodu u prkosu. Idemo do kraja, do konačne pobede", poručio je Ćeriman.

Gordana Marinković Savović iz Asocijacije slobodnih odbornika obratila se okuopljenima u ime, kako je naglasila, 678 slobodnih i nezavisnih odbornika koji su prošle nedelje formirali ovu asocijaciju.

"Odlučili smo da u vaninstitiucionalnoj borbi, na ulicama branimo interese građana", istakla je Marinković Savović.

Ova profesorka iz Požege rekla je da se u poslednjih šest godina iz Srbije iselilo pola miliona uglavnom mladih ljudi.

"Odlaze mladi ljudi jer ne žele da dobiju posao tako što će se prvo učlaniti u Srpsku naprednu stranku, a onda dobiti posao. Sada već odlaze i čitave porodice. Ne žele ljudi da žive u jednom sistemu urušenih vrednosti, tamo gde ne rade institucije, tamo gde je jedan čovek, da mu ime ne pominjemo, prigrabio svu vlast", zaključila je Marinković Savović.

Na govornicu se potom popela Slađana Stanković iz Udruženje malinara Zapadne Srbije. U vatrenom govoru ona je naglasila da je ''teror nad poljoprivrednim proizvođačima postao neizdrživ''.

"Godinu i po dana udruženja malinara Zapadne Srbije bore se da dođu do povoljne cene za svoju malinu, ali samo dobili odgovor ministra poljoprivrede Nedimovića je da su malinari bezobrazni", naglasila je ona.

Ona je prozvala monopoliste bliske SNS-u koji određuju cenu maline, rekavši da će posle promene vlasti morati da objasne ''odakle su potekli i kako su stekli'' to što sada imaju. Na kraju svog obraćanja uputila je poruku Aleksandru Vučiću: "Malinari neće biti na kolenima i neće vas moliti za ono što nam pripada. Mi smo na ulici, a sudbina srpskih malinara rešavaće se u narednih nekoliko dana", rekla je Slađana Stanković.

Okupljeni građani sa platoa kod spomenika vojvodi Stepi Stepanoviću krenuli su u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama.

Građani Niša glasali za opozicioni Sporazum sa narodom

Na protestu “ Niš bez straha#1 od 5 miliona” građani su dali svoj glas Sporazumu sa narodom. U ime organizatora protesta –Pokreta mladih “Za Niš bez straha” Gabrijela Ilić je rekla da aktuelna vlast novcem naroda plasira laži o budučnosti Srbije.

“Budućnost Srbijesmo mi mladi koji želimo da živimo u normalno uređenoj zemlji. Zato svi moramo da ih zaustavimo dok još ima nade, dok još ima onih koji nisu otišli iz Srbije”, naglasila je Gabrijela Ilić.

Okupljanim građanima obratio se profesor Fakulteta političkih nauka u BeograduČedomir Čupić.

“Aleksanda Vučićje dograbio vlast uz demokratske procedurei evo već sedam godina razara demokratski sistem i institucije tog sistema. Za to vreme suspendovao je četiri bitna uslova za funkcionisanje demokratskog poretka: vladavinu prava, podelu vlasti, višestranački sistem i slobodan i profesionalan medijski sistem. Nikada Srbija nije imala ovakav medijski mrak”, zaključio je Čupić.

Protest u Nišu završen je protestnom šetnjim do Niške televizije i dopisništva RTS-a.

U najavi protestnog okupljanja Pokret mladih za “ Niš bez straha”pozvao je opozicione političare da građanima predstave Sporazum sa narodom, iako su ranije insistirali na tome da se od njih ograđuju.

“Pozivamo opozicione političke organizacije i sve civilne organizacije u Nišu da predstave građanima svoj Sporazum sa narodom. Ovaj sporazum su potpisali građani Beograda i Novog Sada, i vreme je da to učine i građani Niša”,navodi se saopštenju Pokreta mladih.

Subotica: Vučić nas ponizio

Ne smemo dozvoliti da iz Srbije i dalje odlaze mladi i obrazovani, dok zemlju otimaju od nas najgori među nama -jesu neke od poruka koje su se čule sa govornice na četvrtom protestu „1 od 5 miliona“ održanom večeras u Subotici.

Milica Kralj, rediteljka, pozdravila je okupljene rečima koje, kako je navela, građanima obično upućuje “svepredsednik” Aleksandar Vučić;

„Prvi od pet miliona razloga zbog kojih sam ovde je sasvim ličan – Subotica je bila moj drugi dom dok iz njega nisu odselili oni koji su činilitaj dom. To je bio zločina nad mojim srcem i nad mojim životom. Drugi razlog je činjenica da je iz ove zemlje u novjioj istoriji otišlo 650 hiljada mladih ljudi. I neće se ti zločini zaustaviti ako ih mi sami ne budemo zaustavili. Ako budemo okretali glavu, ili ako nas savlada strah, i to od najgorih među nama. Najgori su od nas uzeli našu državu i od nje napravili kriminalno privatno preduzeće. A jednostavno je ispraviš kičmu i kažeš:E sad je dosta!Ustavokršitelj se preigrao – budućnost koju je sebi namenio biće uskoro naša tužna i mračna prošlost.Aleksandre Vučiću, ako si završio sa evidentiranjem,da ti kažem nešto: Mi smo slobodni ljudi. I ti se tu više ništa ne pitaš.Jeste, svi su nas razočarali, ali kao ti niko nas nije ponizio.Ti si zgazio naše dostojanstvo, ali gledaj kako se sada budi naše DOSTAjanstvo. Mi se sada borimo za normalan život, zaslužili smo priliku da vidimo umemo li uopšte da živimo takvim životom“, reka je između ostalog Milica Kralj.

Studentkinja Katarina Đoković istakla je da ona nema nameru da napušta svoju zemlju i da ne želim biti jedan od 40 mladih ljudi koji svakoga dana odu iz Srbije.

„Pitaju me, dobro a ko posle ovoga? A ja ima kažem - nama nije potreban novi vođa, nama je potreban sistem. Novi temelj države Srbije. Mi nemamo čiste ulice, nemamo zdrav vazduh, privreda propada,a oni i nam i dalje kradu slobodu, kradu nam veru, ali im ne smemo dozvoliti da nam ukradu i nadu. Ja svoju zemlju ne želim da napuštam, svoju budućnost ne smemo prepustiti drugima“, rekla je Katarina Đoković.

Protest je inače protekao u znaku skupštinskog incidenta kada je odbornik SNS izjavio da se građani prate i evidentiraju.

Organizatori protesta su javno postavili pitanje: ko prati građane, po kojoj osnovi i koji podaci se unose i u čiju evidenciju? “Mislimo da je slobodno kretanje građana još uvek dozvoljeno u ovoj zemlji, te izražavamo zabrinutost zbog moguće zloupotrebe ličnih podataka učesnika protesta“, istaknuto je u odgovoru odborniku SNS, napomenuvši da se u njegovoj izjavi pominju mogući neredi.

„Po poznatom ključu iz Beograda, kada trenutno vladajuća većina najavi nerede oni se i pokušaju inscenirati. Upravo zbog ovakvih stvari smo na ulicama širom države i pozivamo vas da pokažemo hrabrost, povratimo dostojanstvo, i u još većem broju učestvujemo u mirnom iskazivanju nezadovoljstva i volje građana”, rečeno je na subotičkom skupu “1 od pet miliona”.