Vučić: Naše snage mogu da spreče svaki napad na Srbe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su srpske snage, raspoređene prema Kosovu u stanju da spreče svaku mogućnost napada protiv države Srbije i njenog stanovništva "koje ne živi samo sa ove strane administrativne linije".



"Toliko su nadmoćne (te snage), ubedljive i uverljive da je to sve što mogu da kažem narodu. U svakom smislu - i po profesionalnosti, obučenosti, opremljenosti i brojnosti", rekao je Vučić novinarima u Lebanu.



Vučić je to rekao na pitanje da li je Žanadarmerija MUP-a Srbije povučena iz Kopnene zone bezbednosti, povodom informacija o učestalim upadima Albanaca na teritoriju centralne Srbije i pljački seoskih kuća, krađi stoke, traktora i šume.



Prema njegovim rečima, nedavni upad na ; području Kuršumlije sa Kosova izveli su "lopovi, bašibozluk kako bi krali iz napuštenih kuća" i ne treba paničiti, jer je to lak posao za srpske snage.



On je istakao i da je stvaranje vojske Kosova "užasan problem" kao i da Albanci nude kule i gradove Srbima da stupe u nju.



Valjda je svima jasno da je smisao takve vojske napad na Srbe i srpsku vojsku, upozorio je Vučić.



Prema njegovim rečima, ne sme se dozvoliti da se ponovi situacija iz Prvog svetskog rata, kada su Srbi van Srbije morali da budu u okupatorskoj vojsci jer su na to naterani.



Ne treba nam srpsko-srpski sukob, rekao je Vučić.



On je rekao i da su Srbi morali u mnogo većem broju da napuste Kosovo nego Albanci ali da to Zapad ne vidi jer ne želi da vidi jer je "nezavisno Kosovo njihovo čedo".



"Sad je kao tinedžer kojem pomažu bez obzira na gluposti koje pravi", rekao je Vučić, navodeći da je odgovor na to jedinstvo srpskog naroda.