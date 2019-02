Oscari za Zelenu knjigu, Cuarona, Maleka, Colman

Film “Zelena knjiga”(Green Book) režisera Petera Farrellya, biografska komedija–drama smještena na američkom jugu, prema ocjeni američke filmske akademije najbolji je film u 2019. Film je urađen po istinitoj priči i govori o odnosu Afromaeričkog klasičnog i jazz pijasniste Dona Shirleya i njegovog vozača i tjelohranitelja Tonya Vallelonga.

Radnja je smještena 60-tih godina u Americi, a film je na dodjeli Oscara u Dolby teatru simbolično predstavio legendarni američki kongresmen i aktivista za ljudska prava John Lewis, prijatelj dr.Martina Luthera Kinga.

Oscara za najbolju mušku ulogu dobio je Rami Malek za “Boemsku rapsodiju” (Bohemian Rhapsody) za sjajno odigranu ulogu Freddie Mercurya frontmena legendarnog Queena.

Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu “Miljenica” (The Favourite) za portret britanske kraljice Ane.Iako je film imao deset nominacija to je jedini Oscar The Favourite koji je uz Romu imao najviše nominacija.

Alfonso Cuaron najbolji je režiser, a njegov meksički film Roma, iza kojeg stoji Netflix, najabolji je film nenegleskog govorno područja, a Oscara je dobio i za najbolju fotografiju.

Regina King dobila je Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu „Ako bi Beale ulica mogla da priča“ (If Beale Street Could Talk) a Marashala Ali za najbolju mušku sporednu ulogu za “Zelena knjiga” (Green Book). To je njegov drugi Oscar. Film Green book je trećeg Oscara dobio i za najbolji orginalni scenario.

Nagradu akademije za najbolji adaptirani scenario pripao je Spike Leeju za Crnog Klansmena (BlacKkKlansman), a legendarni reditelj i aktivista nakon toga održao vatreni govor i cijelu dvoranu digao na noge sa ovacijima.

Prošlogodišnji hit "Crni Panter" (Black Panther) dobio je Oscare za kostime, prokuciju i orginalni score.

Bohemian Rhapsody osim za glavnu mušku ulogu takođe je dobio još tri Oscara za zvuk, miks zvuka i editovanje filma

Očekivano Lady Gaga je dobila Oscara za najbolju orginalnu pjesmu, i to je jedini Oscar za "Zvijezda je rođena" (A Star Is Born) koji je imao ukupno šest nominacija.

Jedan od najupečatljivijih događaja, ovogodišnje dodjele 91. dodjele Oscara je upravo bila izvedba Lady Gage i Bradleya Coopera noseće pjesme filma "Shallow".