Slovenski premijer: Tajanijeva isprika je bila neiskrena

Slovenski premijer Marjan Šarec kazao je da ne vjeruje u iskrenost isprike predsjednika Evropskog parlamenta Antonija Tajanija u vezi njegovih nedavnih izjava kojima je uvrijedio Slovence i Hrvate govoreći o “talijanskoj Istri i talijanskoj dalmaciji”,te također istaknuo kako rastući populizam u Evropi mora biti poticaj za izlazak na europske izbore.



“Ta je isprika bila izrečana, rekao bih, napola, s figom u džepu, tako sam je shvatio" kazao je Šarec u razgovoru za Slovensku televiziju. Dodao je da bi bilo pravilno da Tajani zbog toga dade ostavku sa svoje pozicije, no da sumnja da će se to dogoditi.



“Slažem se s našim predsjednikom Borutom Pahorom da Tajanijeve izjave u Bazovici kod Trsta treba razumjeti kao teritorijalne zahtjeve” kazao je Šarec te dodao da su to izjave koje ne spadaju u 21. stoljeće i da otvaraju još "nezacijeljene rane" Slovenaca koji su trpjeli pod talijanskim fašizmom.



No, takve izjave ne treba podcjenjivati jer dolaze u vrijeme političke krize u Evropskoj uniji, kad se javljaju "razni populizmi" i kad popularnost doživljavaju i političari koji se služe populizmom, kazao je Šarec. Dodao je da to mora biti dodatan razlog da što više slovenskih birača izađe na ovogodišnje izbore za Evropski parlament i kaže 'ne' takvim tendencijama, jer porast takvih raznih ideja može učiniti europsku budućnost "manje svijetlom".

Tajanijeva izjava izazvala je oštre reakcije u Hrvatskoj, a sam Tajani se ispričao za svoje izjave na sastanku Evropske pučke stranke.