Poljska traži objašnjenje od Netanjahua zbog izjave o Holokaustu

Ambasadorka Izraela u Varšavi Ana Azari pozvana je danas u ministarstvo spoljnih poslova Poljske da objasni navodnu izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da su Poljaci tokom Drugog svetskog rata u Holokaustu sarađivali sa nacistima, koju je prenela izraelska štampa a zbog koje je sada ugrožen prvi samit Višegradske grupe u inostranstvu - Izraelu.



Žestoke reakcije u Poljskoj izvala je izjava Netanjahua u četvrtak, tokom posete Muzeju poljskih Jevreja u Varšavi, koju su izraelski mediji preneli kao reči "Poljaci su sarađivali sa nacistima i ne znam nikoga ko je ikada za to bio osuđen".



"Ambasadorka je pozvana u Ministarstvo. Želimo da razjasnimo tu stvar iz medija, da dobijemo više informacija i prenesemo naš stav", saopštila je danas portparolka poljske diplomatije Eva Suvara.



Bez obzira na to što je nakon sinoćnjih ogorčenih reakcija poljskog predsednika Andžeja Dude, koji je poručio da nakon tih reči Izrael nije adekvatno mesto za samit premijera Višegradske grupe i premijera Mateuša Moravjeckog, Ana Azari demantovala da je Netanjahu to rekao i upozorila da je i Džeruzalem post izmenio svoj članak, ambasadorka je pozvana da se pravda u MSP-u.



"Bila sam na tom brifingu i premijer nije govorio da je poljski narod sarađivao sa nacistima, već da nikome u Poljskoj nije suđeno za to što je spominjao one Poljake koji su individualno sarađivali sa Nemcima. Ni u jednom momentu nije pominjao u tom kontekstu poljski narod", demantovala je pisanje izraelskih medija Azari u pismu kancelariji predsednika Poljske Andžeja Dude.



Netanjahu je u toj izjavi pomenuo kontroverzne prošlogodišnje izmene Zakona o Institutu pamćenja naroda po kojima se kao kleveta poljskog naroda uz predviđenu kaznu zatvora od tri godine tretira pripisivanje poljskom narodu i državi učešće u raznim zločinima Hitlerove Nemačke tokom Drugog svetskog rata u okupiranoj Poljskoj i, prema rečima ambasadorke, samo kazao da niko po tom paragrafu nije osuđen.



"Izgleda da je to bila štetna novinarska manipulacija. Dobro je što smo je razjasnili", poručio je nakon demantija šef kancelarije predsednika Dude Kšištof Ščerski.



Nejasna izjava izraelskog premijera nije jedina zbog koje je poljski premijer Mateuš Moravjecki na Tviteru podsećao da u Holokaustu nije učestvovala ni poljska država ni Poljaci kao narod, izuzev pojedinačnih kolaboranata sa fašistima, pošto je u sredu novinarka američke televizije MSNBC Andrea Mičel govoreći o ustanku u Varšavskom getu 1943. godine kazala da su Jevreji iz geta ustali protiv poljskog i nacističkog režima.



Protiv Mičelove je podneta krivična prijava, nekoliko visokih zvaničnika zatražilo je njenu deportaciju, IPN je zatražio izvinjenje i zapretio sudom za klevetu Poljske i Poljaka a nakon dva dana ćutanja Andrea Mičel se danas izvinila i izrazila žaljenje zbog svoje "nesrećne nepreciznosti" u izveštaju o boravku potpredsednika SAD Majka Pensa u Varšavi.



"Pre skoro 80 godina Poljska je postala žrtva brutalne zverske okupacije od strane Hitlerove Nemačke. Tokom Drugog svetskog rata pobijeno je više od šest miliona Poljaka od čega tri miliona Jevreja i Poljaka jevrejskog porekla. Nemački Generalplan Ost predviđao je istrebljenje Poljaka u slučaju pobede u ratu. Plativši nezamislivu cenu poljski narod nikada nije ušao u kolaboraciju sa fašističkom Nemačkom. Stajali smo na strani dobra protiv apsolutnog zla", poručio je povodom izveštaja američke novinarke i izjave izraelskog premijera Moravjecki.