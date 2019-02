Nemačka: Opasnost promene granica na Kosovu

Nemački državni ministar za Evropu Mihael Rot ponovio je da se Nemačka protivi rešavanju spora između Srbije i Kosova menjanjem granica jer bi to bilo krajnje opasno i destabilizovalo region.



Rot je u intervjuu za Dojče vele (Deutsche Welle) na albanskom jeziku rekao da se od Albanije očekuje da iskoristi svoj uticaj i spreči destabilizaciju.



"Teritorijalni integritet Zapadnog Balkana za nas je veoma važan. Pokušaji menjanja granica izazvali su u prošlosti beskrajnu patnju. Zato mislim da takva razmišljanja ne samo što ne obećavaju mnogo uspeha, već su i krajnje opasna", rekao je Rot.



On je naglasio da je potreban "sveobuhvatni sporazum koji bi konačno uredio odnose, omogućio Srbiji i Kosovu da postanu članice EU i rešio sva otvorena tehnička pitanja".



"Očekujemo od Albanije da iskoristi svoj politički uticaj i da nastavi konstruktivno da se zalaže za stabilnost u regionu. To se posebno odnosi na pitanja koja se tiču normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. U interesu je same Albanije, kao dela regiona, da po svaku cenu spreči novu destabilizaciju Zapadnog Balkana, koju bi promena granica svakako izazvala", rekao je Rot.



Nemački državni ministar je priznao da pojedine evropske zemlje i SAD drugačije gledaju na takav način rešvanja spora Beograda i Prištine, ali je ponovio da je stav Nemačke da "sporazum Kosova i Srbije treba da ojača stabilnost u obe zemlje i regionu".



"Ne vidim kako se to može postići promenom granice. Štaviše, Zapadni Balkan se ne bi smirio. Od susednih zemalja stalno čujem da su zabrinute zbog te rasprave jer vide opasnost domino efekta. Za proces ulaska u EU to svakako ne bi bilo od pomoći", rekao je Rot.