Izetbegović: Hrvatski lideri u BiH privlače Srbe na svoju stranu

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da je hrvatski lideri u BiH nastoje da Srbe u BiH, ali i Srbiju, privuku na svoju stranu, kako bi kod njih stvorili osećaj ugroženosti hrvatskog naroda u BiH i solidarnosti prema njima.

"Teza je opasna, jer poziva na udruživanje protiv jednog naroda. Slične teze o "ugroženosti" slušali smo i 90-ih godina prošlog stoleća, pa su ti "ugroženi" počinili genocid nad Bošnjacima", rekao je Izetbegović u intervjuu za Faktor.ba.



On je naveo da je od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom i od srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, čuo, kako je kazao, besmislenu, ali vrlo opasnu tezu, prema kojoj je njegov plan da "Bošnjaci prvo savladaju Hrvate u BiH, a zatim i Srbe".



"Posle moje reakcije, Vučić se izvinio, ali izgleda da nije promenio mišljenje. Tu tezu su očigledno razradili hrvatski lideri u BiH u nameri da Srbe privuku na svoju stranu, da i kod njih stvore sumnju, osećaj ugroženosti i solidarnosti", ocenio je Izetbegović.



Prema njegovim rečima, ta teza nema osnova, jer polovinom BiH vladaju Srbi, trećinom koju čine kantoni sa hrvatskom većinom vladaju Hrvati, dok Bošnjaci, koji čine polovinu bh. stanovništva, kroz dejtonska rešenja su svedeni na trećinu uticaja u državnim institucijama.



"Bošnjaci se, u stvari, bore za ravnopravnost u zemlji po kojoj su dobili ime i u kojoj žive oduvek. Te tvrdnje, u stvari, služe kao navodni argument kojim se pokušavaju opravdati neke akcije protiv Bosne i Hercegovine i Bošnjaka", naveo je Izetbegović.



Govoreći o potezima srpskog člana Predsedništva BiH, lider SDA je kazao da Dodik "gazi kud je namerio, i nije ga briga koga je pregazio na tom putu".



On je još kazao da Dodik i lider HDZ BiH Dragan Čović sprovode "meku" varijantu onoga što su radili srpski i hrvatski lideri u ratu, a što se, kako je ocenio, "obilo o glavu svima, a naročito bosanskim Hrvatima".

"SNSD i HDZ odavno saradjuju i koordinišu po pitanju imenovanja u državnim institucijama i pravosudju na način da se istisnu Bošnjaci, sledeće o čemu su se složili jeste istiskivanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, pa će se verovatno složiti i sa potrebom odlaska OHR i tako dalje", naveo je Izetbegović.



On smatra da ta saradnja SNSD-a i HDZ BiH, ako se produbi, može dovesti do nacionalnih disbalansa, nezadovoljstva Bošnjaka, političkih vakuma i kriza u funkcionisanju države.



"I to ponovo nikome neće doneti ništa dobrog, a naročito ne najmalobrojnijem narodu u BiH", naglasio je lider SDA.



Govoreći o izboru glavnog državnog tužioca BiH, Izetbegović je rekao da, ako se desi da na mesto državnog tužioca ne bude imenovan kvalitetan kadar iz kvote Bošnjaka, biće predjena crvena linija, posle koje će Bošnjaci "morati povlačiti poteze kakve do sada nisu povlačili".



Govoreći o formiranju vlasti na državnom nivou, lider SDA je naveo da novi predsedavajući Saveta ministara biH treba da bude Srbin iz SNSD-a.



"Sledeće što se podrazumeva je da će mandatar ponuditi program rada koji ne može biti u suprotnosti sa Ustavom i zakonima BiH. Iz istupa Milorada Dodika da se zaključiti da će se pokušati nametnuti volja entiteta državi BiH, dakle da se planira kršiti Ustav, i da će put ka članstvu BiH u NATO savezu biti zaustavljen", ocenio je Izetbegović.



On je još kazao da je rastući uticaj Rusije u BiH i da se ta zemlja direktno meša u unutrašnja pitanja BiH.



"Nama ne treba kriza u odnosima sa Rusijom, svi mi poštujemo tu veliku zemlju, i očekujemo da i ona nas poštuje", dodao je Ietbegović.



Govoreći o odnosu Turske prema BiH, on je naveo da ta zemlja podržava sve što je bitno za BiH, te da se ne meša u unutrašnje stvari BiH.



"Naravno da je najbliža Bošnjacima, ali uvek se trudi da od njene podrške svi imaju koristi", kazao je lider SDA, dodavši da BiH nema problem ni sa jednom zemljom, bilo da je to Rusija, Turska, Hrvatska ili Srbija…, sve dok te zemlje poštuju teritorijalni integritet i suverenitet BiH.