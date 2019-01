Rumunija insistira da je dorasla predsedavanju EU

Na gala-večeri u Los Angelesu u nedjelju navečer su dodijeljene tradicionalne nagrade Zlatni globusi, druge najznačajnije mainstream filmske nagrade, odmah iza Oscara. Zlatni globus (Golden Globe) je američka filmska nagrada koja se dodjeljuje filmskim, a od 1970. i televizijskim uradcima jednom godišnje tijekom formalne večere.

Američki mediji pišu kako je ovo bila noć iznenađenja. Iako se očekivalo da će glavne nagrade pokupiti 'Zvijezda je rođena' ili 'Vice' koji je imao šest nominacija, slavodobitnici bili su 'Bohemiam Rhapsody' i 'Green Book'.

U kategoriji najboljeg filma - drame pobijedio je "Bohemian Rhapsody", a glavni protagonist tog filma Rami Malek dobio je nagradu za najboljeg glumca za izvedbu Freddieja Mercuryja. U kategoriji glumica slavila je Glenn Close za "The Wife", iako se očekivalo da će to priznanje pripasti Lady Gagi. U kategoriji najboljeg filma komedije ili mjuzikla pobijedio je "Green Book", Christian Bale ("Vice") je najbolji glumac, a Olivia Colman ("The Favourite") glumica, prenosi Hina.

Rami Malek mnogima je zahvalio na osvajanju Zlatnog globusa, ali zanimljivo je da se nije zahvalio redatelju filma Bryanu Singeru, kojega su najurili sa seta nakon što je naprasno bio odsutan nekoliko dana sa snimanja. Navodno je došlo do sukoba između njega i Maleka, a takođe ru to vrijeme je stigla tužba da je Singer silovao 17-godišnjaka.

Nagradu za najboljeg redatelja dobio je Meksikanac Alfonso Cuaron za film "Roma", koji je proglašen i za najbolji strani film. Najbolju sporednu ulogu ostvario je Mahershala Ali u "Green Booku" i Regina King za "If Beale Street Could Talk".

Kod televizijskih nagrada najbolja drama je serija "The Americans", a komedija "The Kominsky Method". Richard Madden ("Bodyguard") i Sandra Oh ("Killing Eve") dobili su nagrade za najbolje glumce kod dramskih ostvarenja, a Michael Douglas ("The Kominsky Method") i Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") kod komedija ili mjuzikla.

Golden Globe za životno djelo, koja nosi ime Cecil B. DeMille, dobio je Jeff Bridges, slavni "The Dude" u filmu The Big Lebowski iz 1998. godine.

Zlatni globus je vrlo često i glavni indikator za favorite za Oscara.