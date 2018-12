U nevremenu u SAD šest mrtvih

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je laž tvrdnja ratnog komandanta Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želi njegovu glavu, te poručio da nikoga u Srbiji Orić ne zanima, osim da bude pravosnažno osuđen za ratne zločine.

"To je laž sa ciljem da se sukobi u BiH i sa Srbijom stvore i uvećaju. On je lice iz krimogene strukture i nije predmet naše službe bezbednosti, jer treba da odgovara pred pravosudnim organima i žao mi je što to nije urađeno", rekao je Vulin.

On je na konferenciji za novinare u Beogradu istakao da je Srbiji stalo do odnosa sa Bošnjacima i do mira u BiH.

"Zato kažem da Naser Orić nikoga u Srbiji ne zanima, samo nas zanima da on bude pravosnažno osuđen. Orić je neosuđeni ratni zločinac, kriminalac, a sada i lažov... On je ratni zločinac, nije ratni komandant, već zločinac i kriminalac i lažov", naveo je Vulin.

On je podsjetio da je Orić ranije govorio kako često dolazi u Srbiju kod prijatelja sa kojima ide u lov, zabavlja se, a sada govori da u Srbiji žele da ga ubiju, prenijeli su beogradski mediji.