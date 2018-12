Nema Dodika bez zastave

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik napustio je u srijedu sastanak članova Predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIK), jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske.

Uradio je to pozivjaući se na Ustav BiH, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da Zakon o zastavi BiH jasno kaže da se u ovakvim prilikama može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga “majstorom skandala”, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosanskohercegovački političari bave simbolima, a ne stvarnim problemima.

Uz iznenađene poglede desetak amabasadora, i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosanskohercegovačkog Predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u Predsjedništvu koji nije ni počeo. Razlog je, kako je, uz izvinjenje prisutnim rekao, činjenica da pored državne, u svečanoj sali Predsjedništva nije istaknuta entitetska zastava Republike Srpske. Svoj zahtjev potkrijepio je citiranjem Ustava BiH.

“Uslovi za moje prisustvo na sastanku nisu stvoreni, jer ja kao član Predsjedništva dolazim iz Republike Srpske. Član 3. Ustava BiH, koji reguliše sastav, kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta Federacije BiH i Republike Srpske”, naveo je Dodik.

U članu tri Ustava BiH, koji Dodik citira, međutim ne piše da je BiH sastavljena, već da se sastoji od dva entiteta. Analitičari kažu da ova konstrukcija jasno ukazuje da je BiH unijela svoju državnost u Dejtonski sporazum.

Može se samo nagađati da li je u pitanju lapsus ili namjerna greška predsjedavajućeg državnog Predsjedništva, čija je kako ocjenjuju analitičari “igra” sa zastavom Republike Srpske u državnom Predsjedništvu počela odmah nakon konstitutivne sjednice. Dodik je, naime primajući akreditivna pisma ambasadora Srbije istakao i entitetsku zastavu, koja je odmah nakon toga sklonjena, uz objašnjenje da Zakon o zastavi BiH u Predsjedništvu podrazumijeva samo državnu zastavu.

Na ovu je činjenicu komentarišući današnji postupak Milorada Dodika ukazao i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.

"To je taj zakon i nema drugog. Mi smo izrazili spremnost o tome da smo i dalje otvoreni za saradnju sa svim članovima Predsjedništva BiH", rekao je Incko.

O tome ko sklanja zastave ispred Dodikovog kabineta i svečane sale u Predsjedništvu našalio se i jedan od članova Predsjedništva Željko Komšić

“Gospodin Šefik, ide sa lijeve strane, ali kada se ugase svjetla u Predsjedništvu, ja idem sa desne. Pa onda ko prije stigne do te zastave da je sklonimo”, našalio se Komšić na jednoj konferenciji za novinare.

Situacija je međutim, prema mišljenju stručnjaka, ozbiljna jer otvara pitanje ako je mandat novog Predsjedništva počeo sa skandalima kako će se to odraziti na život građana u naredne četiri godine njihovog predsjedavanja. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović kaže da se političari u BiH nažalost bave simbolima, ali ne i životom.

Komentarišući činjenicu da pored insistiranja na entitetskoj zastavi u državnom Predsjedništvu, mimo zakonskih procedura, Milorad Dodik insistira, iako i to nije predviđeno da sa njim u zgradu Predsjedništva uđe policija Republike Srpske, a ne kao što je to slučaj sa ostalima da ga obezbjeđuju pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Živanović kaže da će Dodik to sve uraditi i mimo legislative, jer kako kaže nije riječ o političaru već o tehnologu vlasti.

“Samo u interesu da ima što više moći. E sada kako će se to odraziti na druga dva člana Predsjedništva? Ali to je pitanje naše budućnosti ovdje, ako ćemo još četiri godine biti taoci takvih igara, ja moram reći vrlo opasnih igara”, dodaje Živanović.

Profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli Enes Osmančević, kaže da je Milorad Dodik postao svojevrsni majstor u pravljenju skandala, no misli da sjednicu sa članovima PIK-a nije napustio zbog zastave Republike Srpske

“Mislim da je na neki način u tom sazivu i sa tim dnevnim redom koji je danas trebao biti na sjednici, Dodik jednostavno bio inferioran i među tom publikom on nije mogao odigrati svoju predstavu. Tako da je moguće da će Dodik praviti te svoje predstave u narednih osam mjeseci (koliko je na mjestu predsjedavajućeg). Ali je pitanje da li će on u takvom Predsjedništvu i u ovakvoj atmosferi, uopće moći da dođe do izražaja, sa tim svojim osebujnim dramaturškim nabojem”, dodaje Osmančević.

Predsjedavajući državnog Predsjedništva, danas je napustio važnu sjednicu na kojoj je bilo riječi o trenutnoj političkoj situaciji, konstituisanju vlasti na svim nivoima, ispunjavanju uslova za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj unij, te nastavaku provođenja reformi u BiH. Temama, mnogo bitnijim od one koja će zastava stajati iza leđa predsjedavajućeg.

Profesor Enes Osmančević dodaje da je Dodikov politički kurs jasan, te da sve što ne bude mogao blokirati u državi će prepustiti nekom drugom, dok će se on držati svoje retorike.

“On je ovdje eksponent ruskih interesa, on je protiv države BiH, on je na neki način ostao jedan od posljednjih zagovornika velike Srbije. Ono što je problem za njega je što mu okolnosti ne idu baš na ruku i on se nada da će u ovoj vrsti meteža na širem geopolitičkom planu ušićariti nešto za sebe kako bi podigao svoj rejting i održao se na vlasti”, smatra Osmančević.

Kakav je Dodikov odnos prema državnim simbolima i koliko poštuje državu iz čijeg budžeta dobija ne malu platu, pokazuje i primjer od prije deset godina kada je na jednom skupu u Trebinju sa stola bacio zastavu BiH. Niko nikada nije reagovao, iako su predviđene kazne za nepoštivanje državnih simbola.