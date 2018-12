Velike akcije u Evropi protiv italijanske mafije

Potrebno je da Bosna i Hercegovina što prije implementira izborne rezultate, a u konačnici uradi i reformu Izbornog zakona, kazao je u intervjuu za novinske agencije u BiH zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za jugoistočnu Evropu Matthew Palmer.

Ovu reformu, jasno je podvukao Palmer, ne može nametnuti međunarodna zajednica. Ona mora biti predložena i implementirana od vlasti u BiH jer je reformama potreban legitimitet, no za to će biti potreban kompromis, prenosi Fena.

Govoreći o odnosima Srbije i Kosova napomenuo je da SAD snažno podržava proces koji EU vodi u rješenju tog pitanja, kazavši da žele vidjeti postizanje sporazuma između Beograda i Prištine o potpunoj normalizaciji odnosa što bi otvorilo vrata za put ka EU i Srbiji i Kosovu.

" To bi doprinijelo sigurnosnoj situaciji na zapadnom Balkanu. Takvim sporazumom promoviralli bi se stabilnost i mir u cijelom regionu", mišljenja je Palmer.

No, kada je riječ o kosovskom nametanju stopostotnih carina za proizvode iz Srbije i BiH, Palmer je pozvao na ukidanje takve odluke kosovskih vlasti jer SAD smatra da to predstavlja prepreku u nastavku dijaloga.

Za odluku NATO-a da pozove BiH da podnese Godišnji nacionalnog program bi bila dobrodošla odluka u smislu šireg regionalnog interesa kada je u pitanju sigurnost, zbog čega će SAD podržavati BiH u reformi odbrane te u nastojanjima da ojača odnose sa NATO-om.

Namjeru Rusije da potkopa težnje svake od zemalja nazvao je destabilizirajućom, ocjenjujući da to nanosi štetu regionalnom miru i stabilnosti.

"SAD ne nameće zemljama zapadnog Balkana šta trebaju činiti, ali naša vizija Balkana mnogo je kompaktnija onome što su te zemlje izabrale za sebe. Ambicije zemalja za članstvo u EU i NATO-u je moćan pokretač promjene" pojasnio je Palmer.

Ovakav odnos SAD prema zemljama zapadnog Balkana neće se mijenjati jer je to konstantna politika ove zemlje koju ambasadori provode u određenim zemljama bez obzira na promjenu administracije.

Na pitanje da li će izbor Milorada Dodika za člana Predsjedništva BiH eventualno ugroziti aspiracije BiH na njenom put ka euroatlantskim integracijama, Palmer je kazao da će SAD predano raditi sa svim članovima državnog Predsjedništva uključujući i Dodika.

" On i dalje ostaje pod sankcijama SAD-a jer to što je postao član Predsjedništva BiH nije jedan od kriterija za uklanjanje sankcija. Dodik zna šta se od njega očekuje kako bi sankcije bile uklonjene i željeli bismo vidjeti da on ide tim putem", poručio je Palmer.

Podsjetio je da su sankcije protiv Dodika uvedene zbog antidejtonske aktivnosti te Palmer kaže da on mora pokazati da je posvećen teritorijalnom integritetu BiH odnosno da ne ide putem secesije, dodajući da su sankcije uvedene kao funkcija podrške SAD-a Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara takošer je rekao da bi Makedonija mogla da postane 30. članica NATO čak za 18 mjeseci od sada.

"To je potpuno realistični ciljni datum", rekao je Palmer.