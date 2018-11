Trumpov bliži saradnik napušta Bijelu kuću

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas se slavi 25. novembar, Dan državnosti BiH, dok se u RS današnji dan ne smatra praznikom i ne slavi se.

U Federaciji smatraju da je na zasedanju ZAVNOBIH-a, održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu, doneta odluka o obnovi državnosti BiH, da su potvrđene njene istorijske granice, te da je BiH definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Povodom Dana državanosti BiH brojne delegacije su položile cveće ispred Večne vatre u Sarajevu.

Cveće su, između ostalih, položili članovi Predsedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić, kao i predstavnici vlasti Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Džaferović je izjavio da je 25. novembar jedan od najznačajnih datuma u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine.

"Tog dana, na zasedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu, obnovljena je i potvrdjena državnost BiH, njen teritorijalni integritet i njen suverenitet i proklamovana je ravnopravnost svih naroda i gradjana", rekao je Džaferović.

Prema njegovim rečima, BiH danas treba graditi na principima proklamovanih ZAVNOBiH-om, na vrednostima antifašizma i ravnopravnosti svih ljudi i naroda u zemlji.

Džaferović smatra da BiH treba da ide putem evropskih i NATO integracija.

Sve one koji danas osporavaju ovaj dan, on je pozvao "da dobro razmisle" šta se dogodilo 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu i iščitaju poruke, dodavši da, ako to učine, zaključiće da ovaj praznik nije uperen ni protiv koga.

Komšić je takođe naveo da je 25. novembar jedan od najznačajnih datuma u istoriji BiH.

"Sve ono o čemu danas pričamo, kada je reč o demokratiji i civilizacijskim vrednostima, pre svega u Evropi pa i drugim demokratskim državama u svetu, BiH je to imala '43", rekao je on.

Komšić je istakao da se bh. narod tada odupirao fašizmu, ali je i gradio državu.

"Nemojte misliti da u današnjim danima mi nemamo šovinizma, fašizma, skrivenog ili otvorenog, i u BiH i regiji. Naša je obaveza da ovaj put politički stanemo pred te fašiste i fašizam i opet im poručimo ono što im je poručeno 43. i 92., da to nikad neće biti ideja koja će vladati ovim prostorima i da to nikad neće pobediti", naglasio je on.

Centralni dogadjaj obeležavanja jubileja, "75 godina ZAVNOBIH-a - Memorija budućnosti", biće održan večeras, u sarajevskoj Većnici.