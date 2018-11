Religijski fundamentalisti pokušavaju suziti granice građanskih sloboda u Hrvatskoj – od prigovora savjesti u zdravstvu, do izazivanja skandala na umjetničkim događajima. Djevojka kojoj je apotekarka odbila dati anti-bebi pilule pozivajući se na prigovor savjesti izišla je s time u javnost, i to je prvi korak u suzbijanju takvih pokušaja, kažu u udrugama za zaštitu prava nevjerujućih građana.

Slučaj odbijanja jedne apotekarke da djevojci na recept izda anti-bebi pilule, jer se njihovo korištenje kosi sa njenim uvjerenjima, neće ostati bez sankcija.

Hrvatska ljekarnička komora nije uvažila obrazloženje vlasnika zagrebačke apoteke u kojoj se taj skandal desio da je apotekarka koja je odbila izdati lijek ostala sama u smjeni, jer se druga njezina kolegica naglo razboljela. Kazna koja će biti izrečena vlasniku apoteke kreće se od opomene do oduzimanja licence, jer – kako kažu poznavatelji - dvaput je prekršen Kodeks Hrvatske ljekarničke komore: jednom kada ljekarna nije osigurala drugog ljekarnika koji će obaviti ono što onaj sa prigovorom savjesti odbija, i drugi puta kada je konzervativna apotekarka mušteriji rekla razlog zašto je ne želi uslužiti, jer to Kodeks zabranjuje.

A sve to jer djevojka kojoj se to desilo nije šutjela, kaže za Radio Slobodna Europa Marijana Bijelić iz Udruge za zaštitu prava ireligioznih osoba Protagora, i to je način kako se treba suprotstavljati sužavanju ljudskih prava.

„Naravno da se tome treba suprotstaviti, što ne znači da je to lako. Prvo, već imamo oblik suprotstavljanja, budući da je djevojka kojoj su odbili prodati kontracepcijske pilule kontaktirala ženske udruge i bila spremna s tim izići u medije. Vjerojatno se to događalo i drugim ženama, ali nisu imale hrabrosti da s tim iziđu van. A klerikalci su onoliko bezobrazni i nasrtljivi – koliko im se pusti“, kaže Bijelić.

Dugoročno, potrebna je politička opcija koja će se takvim napadima suprotstavljati, kaže Marijana Bijelić. Na tom tragu, predsjednica Građansko-liberalnog saveza (GLAS) Anka Mrak Taritaš upozorila je u Saboru da je pravo na planiranje obitelji zapisano čak u Ustavu i zapitala se – otkuda pravo jednoj apotekarki da o tome odlučuje za nekog drugog:

„Konzervativizam koji je poharao Hrvatsku ostavit će iza sebe požar, i pitanje je - kada će stradati i jedan život? Stoga s ovog mjesta pozivam i resornog ministra Kujundžića da odradi svoj posao.“

Zanimljivo je da je upravo spomenuti ministar zdravstva Milan Kujundžić, kojem je zadnji „biser“ da pita novinare kako glasi osma zapovijed božja, kazao kako je postupak ljekarnice koja je odbila dati anti-bebi pilule na recept – nedopustiv.

Drugi se skandal slične fundamentalističke prirode desio kada je profesorica jedne zagrebačke srednje škole vikom istjerala 120 učenika sa kazališne predstave na koju ih je vodila, navodno zbog nemorala. Iako kazalište omogućuje prosvjetnim radnicima da besplatno pogledaju predstavu na koju žele voditi učenike, u kazalištu kažu da je tu mogućnost glasna profesorica – odbila.

Urednica portala teatar.hri redateljica Nora Krstulović podsjeća u izjavi za RSE da škole organizirano idu na predstave i filmove u sklopu ove ili one nastavne teme, a da profesorica – jer predstavu nije gledala – nije mogla djecu pripremiti na njeno gledanje, niti se pripremiti na analizu nakon predstave.

„To je već na osnovnoj pedagoškoj razini toliki propust i toliko nedopustiva stvar, da bi gospođa već zbog toga trebala snositi sankcije! A drugo, kako ona svojom reakcijom odgaja djecu, kada usred predstave, koja je – što god mi o njoj mislili – još uvijek predstava, digne 120 djece i izvede ih van iz kazališta?!? To je toliko nepedagoška mjera, da je to meni - kao roditelju, kao nekome tko to isto kazalište i proizvodi, i kao poreznom obvezniku – potpuno neshvatljivo“, ističe Krstulović.