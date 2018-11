Lidington: Sporazum o Brexitu moguć u narednih 48 sati

Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija skoro su nadohvat sporazuma o Brexitu u narednih 24 do 48 sati, izjavio je utorakzamjenik premijerke Therese May.

"Još nismo stigli do tamo. Sada smo skoro nadohvat toga. Premijerka je kazala da to ne može biti sporazum po svaku cijenu", izjavio je ministar u britanskoj vladi David Lidington za BBC radio.

Upitan da li je moguće da dođe do sporazuma u narednih 24 do 48 sati, on je rekao: "Još je moguće, ali nije definitivno. Mislim da je prilično dobar dio dogovoren. Umjereni sam optimista".

May je izjavila u ponedjeljak da još postoje značajna neriješena pitanja oko Brexita. Dvije strane primakle su se "kraju igre" u pregovorima. I EU i Ujedinjeno Kraljevstvo trebaju sporazum koji bi održao trgovinski protok između najvećeg svjetskog trgovinskog bloka i pete svjetske ekonomije.

Lidington je odbio reći da li se Ujedinjeno Kraljevstvo počelo pripremati za opciju bez sporazuma ukoliko se postigne dogovor između dvije strane bez sporazuma do kraja srijede, kako su neke novine javile.

"Neću brojati dane do konkretne akcije. Kraj srijede je bitan, ali ono što radimo mi u vladi dvije godine nakon referenduma je priprema za rezervne planove u slučaju svih eventualnosti. Nadamo se i očekujemo da će sporazum biti postignut do kraja dana", kazao je britanski ministar, prenosi Reuters.