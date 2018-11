Aung San Su Ći oduzeta nagrada Amnesty Internationala

Organizacija za ljudska prava Amnesty International (AI) oduzela je njihovu najprestižnu nagradu za ljudska prava liderki Mjanmara Aung San Su Ći, optuživši je perpetuiranje kršenja ljudskih prava u njenoj zemlji time što ne govori o nasilju nad muslimanskom manjinom Rohindžama, prenosi Reuters.

Iz ove međunarodne organizacije kažu da je Su Ći počinila sramotnu izdaju vrijednosti koje je nekada zastupala.

Ovo je posljednja u nizu nagrada koja se oduzima liderki Mjanmara nekad doživljavanoj i hvaljnoj kao uzornom borcu za demokratiju.

Liderka Mjanmara se već neko vrijeme suočava sa žestokim međunarodnim osudama, a iz Amnesty Internationala navode da su nagradu povukli zbog njene ravnodušnosti prema sudbini Rohidža u nekadšnjoj Burmi i zbog sve veće netolerancije prema slobodi govora.



Međunarodne grupe za ljudska prava su 2009. imenovale Aung San Su Ći za nagradu ambasadora savjesti, kada se nalazila u kućnom pritvoru zbog protivljenja represivnoj vojnoj hunti u zemlji i zbog uloge koju je imala u promovisanju mira i demokratije.

U osam godina od kada je oslobođena, Su Ći je vodila svoju stranku u izbornu pobjedu 2015., te formiranje vlade sljedeće godine, ali mora da dijeli vlast sa gneralima i nema kontrolu nad snagama bezbjednosti.



Glavni sekretar Amnesty Internationala Kumi Naidoo rekao je kako nema nikakvog opravdanja da Aung San Su Ći nosi titulu ambasadorice ove organizacije.

U saopštenju su naveli da Su Ći nije pristala da govori i da je "zaštitila snage bezbjednosti od odgovornosti" za nasilje protiv Rohindži, što je, kako su rekli "sramna izdaja vrijednosti za koje se nekada zalagala".

Naidoo je u reakciji napisao da grupa povlači nagradu jer su "duboko zaprepašteni time što Vi više ne predstavljate simbol nade, hrabrosti i besmrtne odbrana ljudskih prava".

Reuters navodi da portparol Mjanmarske vlade Zav Htaj nije odgovarao na pozive ove agencije da komentarišu još jedno oduzimanje nagrade Su Ći.

U martu je američki Muzej Holokausta takođe oduzeo njihovo prestižno priznanje dodijeljeno Aung San Su Ći, te potom gradovi Dablin i Oksford, a u septembru je i kanadski parlament izglasoa oduzimanje počasnog državljanstva koje joj je bilo dodijeljno.

Nobelov komitet je više puta prozivan da joj se oduzme Nobelova nagrada za mir ali je iz ove institucije saopšteno da to nije predviđeno.



Skoro 700.000 Rohindža muslimana pobjeglo je u Bangladeš nakon što je mijanmarska vojska pokrenula ofanzivu protiv sumnjivih Rohindža militanata u sjevernoj državi Rakine. Ujedinjene nacije i SAD tvrde da su vladine akcije prerasle u "knjiški primjer etničkog čišćenja", no liderka Mjanmara sve to negira.