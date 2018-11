Čavić: Napuštamo Savez za promjene, razgovor s Dodikom

Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić izjavio je u srijedu da ta stranka zvanično napušta Savez za promjene, čiji je član bila u prethodnom mandatu, prenose bh. mediji.

Nezadovoljni stanjem bloka Saveza za promjene (Savez za pobjedu) NDP, odnosno predsjedništvo te stranke je odlučilo da napuštaju opozicioni blok.



"Od večeras više nismo dio Saveza za promjene. To više ne postoji. Izgubili smo izbore i to je pošteno", rekao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić.



On je također dodao da je nedavno razgovarao i sa predsjednikom SNSD-a (Savez nezavisnih socijaldemokrata) Miloradom Dodikom, koji ga je pozvao na razgovore o formiranju vlasti i skupštinske većine u RS-u.



Čavić je kazao da će prihvatiti poziv i razgovarati, a da će vrijeme pokazati šta će ti razgovori iznjedriti. Dodao je da će socijalna pravda i ekonomski razvoj biti vodilja NDP-a u narednim razgovorima za formiranje vlasti i skupštinske većine.



Naglasio je da ne želi da bude posljednji politički "Don Kihot" Republike Srpske i da je odluka o napuštanju Saveza za promjene donijeta jer je zabilježen pad broja osvojenih glasova što govori, kako je kazao o tendencijama.



Nakon izbora Savez za promjene prolazi kroz velike probleme, s obzirom da se i najveća opoziciona stranka u RS-u Srpska demokratska stranka(SDS), koja je i lider Saveza za promjene, suočava sa unutarstranačkom krizom jer je dio dobojskog SDS-a poručio da želi razgovarati o saradnji sa SNSD-om.



Prvi čovjek SDS-a Doboj Obren Petrović zbog razgovora sa Miloradom Dodikom danas je zvanično isključen iz stranke.