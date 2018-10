Čović: Trenutno u BiH nema pretpostavki za formiranje vlasti

Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) održalo je 26. sjednicu u Mostaru, nakon čega je predsjednik Dragan Čović izjavio da ne postoje zakonski uvjeti da se implementiraju izborni rezultati.

Sjednica HNS-a je prvi put održana u Uredu hrvatskog člana Predsjedništva u Mostaru, gdje se raspravljalo o analizi izbornih rezultata i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, navodi Klix.ba.



Čović je istakao da osnova njihovih rasprava iskazuje da imaju odgovor hrvatskog glasačkog tijela.



"Iz hrvatskog glasačkog tijela je 98 posto glasača glasalo za stranke sastavnice HNS-a, a blizu 93 posto glasača je dalo potporu mojoj malenkosti za poziciju člana Predsjedništva", rekao je Čović.



Poručio je kako smatraju da je neprihvatljivo i politički neodgovorno organizovanje aktivnosti kako hrvatskom narodu birati člana Predsjedništva.



"HNS i HDZ ostaju do kraja jedinstveni kada je riječ o zaštiti pozicije hrvatskog naroda kao konstitutivnog i ravnopravnog", rekao je Čović.



Naveo je kako trenutno u Bosni i Hercegovini nema pretpostavke za formiranje vlasti.



"Izbor u ime hrvatskog naroda je neustavan, nezakonit, nelegelan i nelegitiman. Stvorio se krajnje neprihvatljiv ambijent koji nudi nestabilnost", istakao je on.



Naveo je da HNS želi uspostaviti zaštitu evropskog puta.



"Želim osigurati da BiH normalno funkcionira, gdje će na svakom dijelu zemlje hrvatski narod biti ravnopravan, kao što su to i druga dva konstitutivna naroda", izjavio je Čović.



Napomenuo je da je Ustavni sud jasan i da Parlamentarna skupština treba donijeti Izborni zakon.



"Partnerstvo će dogovarati oni koji imaju izborni legitimitet jednog, drugog i trećeg naroda. Legitimni predstavnici treba da budu za stolom i dogovore kako će se to rješavati", zaključio je on.