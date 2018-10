Plenković: Zvizdić zna da je jedan narod birao drugom člana Predsjedništva

Premijer Hrvatske Andrej Plenković u petak je u izjavi za medije u Briselu odgovorio na poruku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Denisa Zvizdića, a u vezi s njegovom kampanjom u institucijama EU koja se odnosi na izbore u BiH.

Odgovarajući na Zvizdićeve riječi da se Plenković ponaša kao da je premijer BiH, i da ne treba zloupotrebljavati članstvo u EU, premijer Hrvatske je rekao "te teze i teorije o nemiješanju u unutrašnje odnose to je ostalo u međunarodnim odnosima XIX stoljeća".



"Sada smo u XXI stoljeću gdje se sva krupna politička pitanja moraju iznositi, a posebno ona gdje ja kao predsjednik vlade Hrvatske imam posebnu odgovornost prema Hrvatima koji žive van RH. S obirom da je Hrvatska potpisnik i jamac Dejtonskog mirovnog sporazuma mi smo zainteresirani da se provodi i 23 godine od njegovog potpisivanja upravo onako kako je zamišljen. Zvizdić, s kojim ja imam jako dobre odnose, jako dobro zna kako je RH osobito nakon što sam postao predsjednik Vlade pomagala i jačanju bilateralnih odnosa i bržem putu BiH prema EU a to činimo i dalje", rekao je Plenković



On je dalje poručio Zvizdiću "da vrlo dobro zna da je jedan narod u FBiH glasovima svojih pripadnika birao drugom narodu njihovog člana Predsjedništva".



"Ne možemo se praviti nevješti na nešto što je savim očito i prema strukturi glasova i prema onome što se dogodilo, a to je za RH ozbiljno pitanje i mi imamo potpuno pravo da ga dižemo na međunarodnim forumima. Mnogi akteri ne razumiju, zato je bitno naše pojašnjenje", kazao je Plenković.



On je rekao da je visoka predstavnica EU Federica Mogherini to vrlo dobro razumjela, međutim novinari su konstatovali da je Mogherini rekla da su izbori u BiH održani u skladu sa zakonom.



"Ja nisam ništa govorio u smislu nezakonitosti, nego moja intervencija je bila u smislu ozbiljnog političkog problema", zaključio je hrvatski premijer, prenose mediji.