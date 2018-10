May o Brexitu: Otvoreni smo za produženje prelaznog perioda

London je voljan da raspravlja o produženju prelaznog perioda nakon što Britanija napusti Evropsku uniju, izjavila je u četvrtak britanska premijerka Theresa May na samitu čelnika EU, na kojem se bave pitanjima migracija, unutrašnje bezbjednosti i reformi evrozone.

"Jasno poručujem kako očekujem da se period provedbe sporazuma okonča do kraja 2020. godine", izjavila je May, misleći na vremenski period nakon britanskog napuštanja bloka koji bi omogućio britanskim firmama da se adaptiraju na činjenicu da su izvan bloka.

"Akcenat je na tome da se to ne bi moralo koristiti", izjavila je May o prelaznom periodu do 2021. godine.

Na večeri u srijedu, May je pružila uvjeravanja čelnicima EU u Bruxellesu da ona još može postići sporazum o Brexitu, izbjegavajući nadmudrivanja s EU u slučaju propasti pregovora.

May je izjavila da još radi s Evropskom unijom na osiguranju toga da ne bude "tvrde" granice na irskom otoku.

"Ukoliko se pojavi jaz između kraja provedbenog perioda i tačke na kojoj budu definirani budući odnosi - a mi ne očekujemo da će doći do takvog jaza, ali ako se pojavi mi želimo osigurati da ne bude tvrde granice između Sjeverne Irske i Irske", izjavila je ona novinarima, prenosi Reuters.