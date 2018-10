Zvaničnici upozoravaju na 'nezamisliva razaranja' od uragana Majkl

Američki zvaničnici kažu da je kasno da se pobegne sa staze uragana Majkl – koji je dostigao četvrtu kategoriju oluje – i istovremenu apeluju na one koji su ostali na ugroženom području da nađu sklonište.

Prognoze su da će oluja biti najveća koja je pogodila region u poslednjih 100 godina.



Guverner Floride, Rick Scott, upozorio je građane na "nezamislivo razaranje".



Najmanje 13 ljudi je navodno umrlo u Centralnoj Americi tokom vikenda usled posledice olujnih kiša i poplava, prenosi BBC.

"Nemojte napustiti svoje domove”, apelovao je guverner Floride Rick Scott u sredu na one koji nisu već potražili sklonište.



"Najgora stvar koju možete sada učiniti je da odete", rekao je on, dodajući da oni koji se na to odluče "dovode sebe i svoju porodicu u opasnost".



Florida je proglasila vanredno stanje, a isto su učinile i Alabama i Džordžija.