Vučić: Pregovore o Kosovu ne vodi Toni Bler, već ja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je u ponedeljak veče navode da pregovore o Kosovu vodi bivši britanski premijer Toni Bler. Vučić je naveo da nikav novac nije dat da bilo ko umesto njega vodi razgovore o kosovskom problemu.

"On (Bler) ne pregovara ni o čemu, ja pregovoram, i to je odluka oba dela izvršne vlasti - i Vlade (Srbije) i moja, da to prihvatim kao teret i obavezu. Moje ime nije ni Toni, niti bilo kako, već Aleksandar", rekao je Vučić u Moskvi za Televiziju Pink.

Dodao je se tokom razgovora sa Prištinom, isključivo "drži do ponosa i naroda", a da bi pojedinci "dali i više nego što se od njih traži" kada je u pitanju Kosovo.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić nedavno je izjavio da su u toku najintenzivniji zakulisni pregovori o razgraničenju na Kosovu, i da u ime predsednika Srbije sa najvišim međunarodnim zvaničnicima razgovara bivši britanski premijer Toni Bler.

Vučić koji je stigao danas u Moskvu i sutra, u utorak, 2. oktobra, ima zakazane razgovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, od koga će, kako je rekao u subotu, i danas ponovio, tražiti pomoć u vezi sa Kosovom.

Vučić je danas rekao da će od ruskog predsednika zatražiti konkretnu političku podršku za Srbiju jer kako je ocenio, "bez Rusije ne postoji nikakvo rešenje za bilo koji problem koji tišti Srbe".

Vučić je novinarima rekao i da je trenutak u kojem se održava taj susret "jedan od najznačajnijih za Srbiju u poslednjih nekoliko godina".

"Situacija u našem regionu je vrlo složena i potrebno je meriti svaku reč i politički potez. U trenucima kada ekonomski napredujemo, imamo značajne političke probleme u regionu i mnogo toga što nije sasvim sigurno kakav ishod može da bude ukoliko bi došlo do bilo kakvog narušavanja stabilnosti i mira. Upravo zato je sastanak sa Putinom od posebnog značaja", ocenio je predsednik Srbije.

Ipak je dodao da ne očekuje "spektakularne stvari", već potvrdu podrške Srbiji i unapređenje prijateljstva dve države i naroda.