Ivanić: Niko ne treba da se meša u izbore u BiH, pa ni Srbija

Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ponovio je danas da niko sa strane ne treba da se meša u izbore u toj zemlji, pa ni Srbija.

Ivanić je rekao da ne želi da komentariše izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mešanju stranaca u izbore u BiH dok, kako je kazao, ne vidi dokaze o tome.

"Neću da komentarišem političare izvan ovog prostora, ovo je naša politička bitka. Ja nemam dokaze da se iko meša. Voleo bih da neko drugi kaže da ih ima. Niko ne treba da se meša, pa ni Srbija. Ako se neko u tome nalazi, šta ja mogu", naveo je Ivanić.

Vučić je nedavno izjavio je da će "posle oktobarskih izbora u BiH izneti frapantne dokaze o najbrutalnijem mešanju pojedinih zapadnih sila u izbore u RS".

Komentarišući tvrdnje predsednika RS Milorada Dodika da su se Britanci i Amerikanci umešali u izbore u RS, Ivanić je novinarima rekao da za "ogromnu priču o uplivu stranih ambasada u izbore nije pružen nijedan dokaz i da je sva priča bazirana na 40 Britanaca".

"Ako Dodik ne želi da meni da bilo kakav dokaz o njihovim nelegalnim aktivnostima, neka o tome obavesti medije i javnost, to je njegova obaveza, a ja ću onda preduzeti mere da tih 40 ljudi bude proterano. Ovo je tipična prazna priča", dodao je srpski član Predsedništva BiH.

Ivanić je kazao da Dodik treba konkretno da navede koje su to nevladine organizacije i mediji u koje je, navodno, iz stranih izvora uloženo oko 20 miliona evra da bi se uticalo na izbore u RS i šta im je cilj.

"Ako im je cilj rušenje Republike Srpske, što Dodik tvrdi, onda je njegova obaveza bila da preduzme mere kao predsednik. Očekujem da izađe sa spiskom nevladinih organizacija i da stane iza toga što tvrdi, jer je u protivnom saučesnik", rekao je Ivanić.

On je dodao da Dodik "treba da uhapsi sve za koje zna da deluju protiv Republike Srpske, jer je on predsednik RS i on treba da štiti ustavni poredak".

Podržao je proteste grupe "Pravda za Davida" koji se više od šest meseci održavaju na Trgu Krajine u Banjaluci, povodom ubistva 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, rekavši da ljudi imaju pravo na izražavanje mišljenja.

"Mislim da ti ljudi imaju pravo da protestuju i ako bi policija krenula na njih da ih silom rasteruje, ja ću biti prvi koji će stati i braniti pravo naroda da protestuje i da iznosi svoj stav", kazao je Ivanić.

Dodik je ranije najavio da će 8. oktobra, dan posle izbora, "proterati" sa Trga Krajine oca ubijenog mladića i ljude koji ga podržavaju, a kasnije mu se izvinio zbog vređanja njegovog pokojnog sina kog je nazvao narkomanom.

Ivanić, koji je na oktobarskim izborima kandidat Saveza za pobedu (SzP) naveo je i da su kandidati vladajuće koalicije za člana Predsedništva BiH i predsednika RS, Milorad Dodik i Željka Cvijanović, "svesni da gube izbore i zato izmišljaju priče o uplivu stranaca" u izborni proces.

Dodao je da Dodik pokušava da ga posvađa s vlastitim narodom jer je svestan da "ne stoji dobro u predizbornim anketama".