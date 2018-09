Ruska Duma odobrila sporan predlog zakona o penzijama

Donji dom ruskog parlamenta izglasao je danas sporan predlog zakona kojim se diže starosna granica za odlazak u penziju.

Predlog vlade kojim se starosna granica za odlazak u penziju podiže za pet godina, izazvao je proteste širom zemlje različitih grupa.

Državna Duma odobrila je treće i poslednje čitanje predloga prema kojem muškarci odlaze u penziju sa 65, a žene sa 60 godina.

Predlog sada ide u gornji dom, posle čega treba da ga potpiše predsednik.

Stariji Rusi strahuju da neće živeti dovoljno da bi uživali u penziji, dok su mlađe generacije zabrinute da će im taj zakon smanjiti šanse za zaposlenje.

Prema prvobitnom planu izloženom u junu, od 2019. do 2028. godine trebalo je da se fazno stigne do odlaska u penziju sa 65 godina za muškarce, a do 2034. godine sa 63 godine za žene.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je posle protesta predložio da bi starosna granica za žene trebalo da bude 60 godina.