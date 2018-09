Svetlana Lukić: Ovde sloboda diše na škrge

Novinarke Svetlana Lukić i Svetlana Vuković Mesarović, urednice sajta Peščanik, dobitnice su ovogodišnje nagrade "Osvajanje slobode" Fonda "Maja Maršićević - Tasić".

Ova nagrada, u znak sećanja na reformsku političarku i novinarku Maju Maršićević - Tasić, dodeljuje se ženama koje se zalažu za afirmaciju ljudskih parava, pravne države, demokratije i tolerancije.

Tamara Skrozza, prošlogodišnji laureat i predsednica žirija koji čine dosadašnje dobitnice, rekla je, uručujući im nagradu u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju, da su Svetlana Lukić i Svetlana Vuković Mesarović pokazale kako se osvaja sloboda.

"One su simboli snage, istrajnosti i nepokolebljivosti. I ove godine, direktno suočene sa pravosuđem podređenim državno-političkoj volji, one nisu poklekle. Baš kao što u poslednje tri decenije nisu poklekle pred pretnjama, netrpeljivošću i preprekama koje su morale da savladaju kako bi održale svoju emisiju. Verujem da je ova nagrada čast i za sve one koji se uporedo sa njima bore i opstaju. Što se svih ostalih tiče, ako vam je dobro – onda ništa", rekla je Skrozza.

"Ako vam je dobro, onda ništa", moto je Peščanika, web sajta koji dve Svetlane uređuju od 2007, a koji je potekao iz njihove radio emisije na nekada nezavisnom Radiju B92.

Svetlana Lukić novinarsku karijeru počela je 1987. godine, Svetlana Vuković 1990, a od 1994. bile su među najznačajnijim autorima Radija B92.

Nagrada "Osvajanje slobode" dodeljena im je 24. septembra, upravo na dan kada je nekadašnji predsednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević izgubio na izborima, nakon čega su se 5. oktobra desile demonstracije građana koji su želeli demokratiju.

Osamnaest godina posle, rekla je Svetlana Lukić primajući nagradu, jasno je da je poraz kompletan.

"Izgubili smo čak i onu tekovinu za koju smo bili uvereni da je nemoguće da je izgubimo. A ta tekovina je pravo da slobodno i demokratski biramo svoje političke predstavnike. Umesto države koju nismo uspeli da napravimo dobili smo hordu koju povezuje odanost vođi. Problem je i to što je stvorena konzistentna i organizovana fiktivna realnost. Realnost koja će jednog dana neminovno propasti. Pitanje je međutim šta ćemo tada ugledati i da li će ostati makar nešto na čemu ćemo moći da ponovo počnemo da gradimo", istakla je Lukić.

Svakodnevno, poručila je Svetlana Lukić, Peščanik pokušava da ostavi trag koji će jednog dana nekome pomoći da Srbiju izvede iz košmarnog lavirinta.

"Milioni ljudi u ovoj zemlji prepustili su se kotrljanju ka dnu. Onaj ko na to ne pristaje, ko se trudi da bude slobodan, mora da diše na škrge kao riba u tegli. Ta sloboda jeste frustrirajuća. Neprestano se udaraš i povređuješ ali se nadaš da će jednom zidovi popustiti. A do tada treba verovati i raditi u skladu sa Kamijevom definicijom slobode. Sloboda je šansa da budeš bolji", dodala je Lukić.

Primajući nagradu, Svetlana Vuković Mesarović pročitala je "Kraj i početak" Vislave Šimborske.

"…Oni što su znali o čemu se ovde radilo, moraju ustupiti mesto onima što znaju malo. I manje od malo. Odnosno, isto što i ništa. U travi, koja je nadrasla uzroke i posledice, neko mora ležati s klasom u zubima i zevati u oblake", deo je pesme poljske nobelovke koju je publici pročitala laureatkinja.

Dosadašnje dobitnice nagrade Fonda "Maja Maršićević - Tasić" su novinarka Olja Bećković, fotografkinja Goranka Matić, dramaturškinja Biljana Srbljanović, Ružica Đinđić, supruga ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, dramaturškinja Borka Pavićević, Hedvig Morvai, direktorka programa Građanski pakt za jugoistočnu Evropu, novinarka Lila Radonjić, glumica Mirjana Karanović, profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović, istoričarka Dubravka Stojanović, novinarka Brankica Stanković, ekonomistkinja Danica Popović, novinarka Danica Vučenić, aktivistkinja građanskog društva Ljiljana Spasić i novinarka Tamara Skrozza.