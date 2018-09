SAD i Rusija u UN razmijenili optužbe oko Idliba

Američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama (UN) Nikky Haley optužila je sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegove saveznike Rusiju i Iran za "demoliranje" posljednjeg velikog utočišta pobunjenika Siriji u provinciji Idlib.

Haley je od zapadnih saveznika zatražila "pozivanje na mir" i finansiranje rekonstrukcije Sirije.

Sa druge strane, ambasador Rusije u UN Vaslij Nebenzija je poručio da "teroristima" kako Rusija i Asad nazivaju sve pobunjenike, ne može biti dozvoljeno da drže stotine hiljada ljudi kao "žive štitove" ispred boraca al-Kaide, "Islamske države" i drugih ekstremističkih grupa na terenu koje su se skoncentrisale u Idlibu.

Haley je pak upozorila Asada i njegove saveznike da bi svaki napad na Idlib bio smatran "nesmotrenim" od strane SAD i "da će posljedice biti teške".

"Svijet će ih pozvati na odgovornost" poručila je američka zvaničnica, koja je Savjetu bezbjednosti UN rekla u utorak "da Rusija ima moć da zaustavi katastrofu koja se nadvija nad Idlibom".

Ona je takođe rekla da administracija predsjednika Donalda Trumpa ne vidi nikakve akcije koje su "indikacija da su Rusija, Iran i Asad zainteresovani za političko rješenje".

Njen kolega iz Rusije, ambasador Nebenzja je pak obavijestio Savjet bezbjednosti u summitu predsjednika Rusije, Irana i Turske prošlog petka, naglašavjući da su ove tri zemlje posvećene "da nastave pomaganje definitivnog eliminisanja terorizma u Siriji".

On je rekao da postoji "hitna potreba" da se razdvoje opozicioni borci koji traže političko rješenje od "terorista" u Idlibu, te je apelovao na one koji imaju uticaja da upotrijebe pritisak da bi se to postiglo.

Nebenzija je takođe naglasio da postoji potreba da se spriječe civilne žrtve u Idlibu.

Istovremeno je ruska vojska saopštila da su pobunjenici u Siriji isplanirali lažni hemijski napad sa namjerom da za njega optuže sirijsku vladu.

Vojni cenatar za pomirenje u Siriji je rekao da su TV ekipe i mreže iz nekoliko srednjeistočnih nacija, ne definišući kojih, te neidentifikovani američki informativni kanali snimili scene u gradu Džisr al-Šugur u sjeverozapadnoj provinciji Idlib u utorak.

Nijesu međutim ponudili nikakve dokaze za te tvrdnje.

Istovremno danas visoke diplomate iz Irana, Rusije i Turske sastaju se u sa izaslanikom UN za Siriju u Ženevi da razgovaraju o formiranju komiteta koji će revidirati ustav te zemlje.

Današnji razgovori pod pokroviteljstvom UN izaslanika Staffana de Misture događaju se u trenutku kada su on i drugi zvaničnici UN izrazili zabrinutost zbog moguće skorašnje ofanzive sirijskih vladinih snaga na sirijski grad Idlib.

UN neprekidno upozoravaju da ofanziva na Idlib može proizvesti najveću humanitarnu katastrofu u sirijskom kofliktu, i natjerati još 800.000 ljudi na bjeg iz svojih domova. Turska koja je u neposrednoj blizini provincije Idlib saopštila je da su primorani na zatvaranje granica.

Idlib je već napustilo 30.000 ljudi zbog straha od ofanzive.

U provinciji Idlib se nalazi oko 3 miliona ljudi, a to je takođe i posljednje uporište sunitskih pobunjenika i njihovih porodica protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.