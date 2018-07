SAD: Optužnica protiv 12 obavještajaca ruskog GRU-a

Američko ministarstvo pravde je u petak objavilo da je specijalni istražitelj za rusku istragu Robert Mueller optužio 12 ruskih obavještajnih oficira za miješanje u predsjedničke izbore hakiranjem.

Oni su, kako je navedeno iz Ministarstva pravde, optužni da su hakirali e-mail naloge Demokratske stranke tokom predsjedničkih izbora 2016. i objavili ukradene informacije par mjeseci prije nego što su Amerikanaci izašli na glasanje.

Svih 12 optužnih identifikovani su kao oficiri Glavnog obavještajnog direktora ruskog Glavnog štaba, poznatog kao GRU- što je vojna obavještajna služba.

"Optužnica tereti 12 ruskih obavještajni oficira po imenu za zavjeru miješanja u američke predsjedničke izbore 2016.", naveo je zamjenik državnog tužioca Rod Rosensitein.

Optužnica stiže par dana prije nego što se američki predsjednik Donald Trump u Helskinkuju u ponedjeljak nađe sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa kojim će, kako je rečeno održati sastanak nasamo, zbog čega su burno reagovali mnogi članovi američkog Kongresa.

Trump je ranije u petak na press konferenciji sa britanskom premijerkom Theresaom May rekao da će Putina u ponedjeljak pitati o miješanju u izbore.

Optužnica je, navodi Associated Press (AP), do sada najjasnija optužba u vezi ruskih napora da utiču na američku politiku. Američke obavještajne agencije su u više navrata od januara 2017. saopštile da je cilj miješanja bio da se pomogne predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa na štetu njegove rivalke Hillary Clinton.

U optužnici je detaljno obrazložen veliki i koordinarini napor provaljivanja u ključne e-mail naloge demokrata, uključujući i one koje pripadaju Demokratskom nacionalnom komitetu (DNC) glavnom tijelu Demokratske stranke, kampanji Clintonove i nalozima Demokratskog kongresnog komiteta za kampanju.

Optužnice su dio istrage koju vodi specijalni zastupnik Robert Mueller, inače bivši direktor FBI-ja, o potencijalnoj koordinaciji između Rusije i Trumpovog izbornog tima da utiču na predsjedničke izbore. U danas objavljenoj optužnici se ne navodi da su saradnici Trumpove kampanje umješani u pokušaje hakiranja ili da je bilo koji Amerikanac svjesno imao kontakte sa ruskim obavještajnim oficirima.

U optužnici se takođe ne navodi da je bilo koji glas bio promijenjen na izborima ili hakiran.

Ipak objavljući sadržaj optužnice zamjenik državnog tužioca SAD Rod Rosenstein, koji nadgleda Muellerovu istragu, rekao je da "internet dozvoljava stranim neprijateljhima da napadaju Amerikance na nove i neočekivane načine. Slobodni i fer izbori su teška borba i problematično pitanje i uvijek će biti neprijatelja koji će raditi na podgrijavanju domaćih razlika i pokušaja da nas zbune, podijele i osvoje."

Prije današnje objave Ministarstva pravde, 20 osoba i tri kompanije su optužne u Muellerovoj istrazi. To uključuje i četvoricu bivših članova Trumpove kampanje i savjetnika Bijele kuće, od kojih je njih troje priznalo krivicu za različita krivična djela i pristalo da sarađuju. Prethodno je takođe bilo optužno 13 Rusa za učešće u skrivenoj ali moćnoj kampanji na socijalnim medijima da bi se uticalo na promjenu mišljenja Amerikanaca tokom izbora 2016.

Samo par sati prije objave Ministarstva pravde, Trump je ponovio prigovore da istraga spcijalnog zastupnika Muellera komplikuje njegove napore u pokušaju uspostavljanja boljih odnosa sa Rusijom.

Trump i Putin se sastaju u ponedjeljak u prijestonici Finske Helsinkiju, sastanak koji je prevashodno tražio Trump, navodi AP. Na press konferenciji sa May danas on je rekao da od susreta sa Putinom ima "velika očekivanja".

"Mi imamo jedna politički problem gdje kao što zante u Sjedinjenim Državama imamo tu glupost koja traje. čita glupost" rekao je Trump o Muellerovoj istrazi.

"Ali to čini veoma teškim da učinim nešto sa Rusijom. Sve što radiš uvjek će biti ' Oh Rusija, on voli Rusiju'" kaže Trump i dodaje:

"Ja volim Sjedinjene Države. Ali volim i da se slažem sa Rusijom i Kinom i drugim državama."

Većina istraživanja javnog mnjanja u Americi pokazuje da građani podržavaju Muellerovu istragu, mada su napadi Trumpa i drugih republikanca uticali da ta podrška blago opadne.