Trump: Imigracija veoma loša za Evropu

Američki predsjednik Donald Trump poručio je sa zajedničke press konferencije sa britanskom premijerkom da je "imigracija bila veoma loša za Evropu da i da mijenja kulturu Evrope".

Kako je rekao, ono što se dogodilo je bilo veoma teško za Evropu, vidjeli ste terorističke napade.

Na njegove opaske Theresa May je rekla da je Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) ponosno na istoriju dobrodošlice za ljude koji bježe od progona i doprinose njihovom društvu.

Američki predsjednik Donald Trump povukao je kritike na račun britanske vlade o vođenju Brexita izrečene u medijima u četvrtak i na sastanku sa premijerkom May poručio da će podržati Brexit politiku vlade u Londonu kakva god da je.

Iako je juče krikovao May u intervju britanskom tabloidu The Sun, u petak je, nakon više susreta sa May od sinoć, rekao da ima puno poštovanja za britansku premijerku, da je nije kritikovao.

Zahvalio se May za vođenje fer trgovine i rekao da što kog Ujednjeno Kraljstvo čini sa Bexitom za njega u redu, dodajući:

"Samo osigurajte da možete trgovati sa nama".

Kaže da je May upoznao bolje nakon sinoćnje večere, jer je kako je reako cijelo veče proveo u razgovoru sa njom.

"Rekao sam predivne stvari o premijerki" kaže američki predsjednik dodajući da je ona težak pregovarač.Ono što je rekao u intervju za The Sun je tvrdi, bilo "lažna vijest".

Govorio je i o Rusiji, potvrdio je sastanak sa Putinom dodajući da bi bilo odlično ukoliko uspje da razvije dobre odnose sa Rusijom.

"Kada pogledate šta smo uradili po pitanju Rusije, oni u Rusiji kažu: 'volio bih da Trump nije pobijedio na izborima'" rekao je Trump.

Sa Putinom će razgovarati o nukearnoj proliferaciji, miješanju u američke predsjedničke izbore o čemu će mu, kako je rekao, postaviti pitanje.

Njegov boravak u Britaniji prate demonstracije širom Londona a centralni događaj je nerandžasti Trump beba balon malih ruku sa mobilnim telefonom, koji leti iznag grada, zbog čega je američki predsjednik kritikovao gradonačelnika Londona Sadiqa Kahna.